Santiago: "La Asociación Maradoniana del Sur Argentino surgió como un movimiento de expresión para ayudar a la gente que menos tiene"

Con el objetivo de ayudar y colaborar con quienes más lo necesitan, en 2024 surgió en nuestra ciudad La Asociación Maradoniana del Sur Argentino. Cristian Santiago, integrante de la agrupación desde la primera hora, dio más detalles, que incluyen una colecta de juguetes por el día del niño, entre otros eventos solidarios programados para lo que resta del año.

"La Asociación Maradoniana del Sur Argentino surgió como un movimiento de expresión para ayudar a la gente que menos tiene. Nos preguntamos, ¿qué hubiera echo Diego si estaría presente? Y así surgió esta idea en la peña de Boca Juniors, pero después se hizo más transversal y es para todos”, resaltó en el programa El Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes de 15 a 16.

“Diego siempre está presente en el pueblo, que es lo que queremos reivindicar y colaborar con la gente que más lo necesita. Aunque sea poco; es mucho”, añadió.

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De cara al día del niño, la agrupación está realizando una colecta de juguetes.

Santiago también dio detalles de la segunda edición del “barrilete cósmico”, que se desarrollará en Villa Italia el 12 de septiembre.

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