Experiencia Queen llega a Don Bosco Teatro con su “Greatest Hits Tour 2026”

Experiencia Queen llegará el próximo 30 de agosto a Don Bosco Teatro con su “Greatest Hits Tour 2026”, un espectáculo que recrea la música, la puesta en escena y algunos de los conciertos más recordados de Queen. La función comenzará a las 20.

La propuesta busca transportar al público al universo de la banda británica a través de una puesta que reproduce tanto sus canciones como distintos elementos visuales de sus presentaciones.

Además, los integrantes utilizan vestuarios e instrumentos que buscan representar con precisión a los miembros originales de Queen.

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Los grandes clásicos de Queen

El repertorio incluye algunos de los temas más conocidos del grupo, entre ellos “Bohemian Rhapsody”, “Love of My Life”, “Somebody to Love”, “Radio Ga Ga”, “I Want to Break Free” y “We Are the Champions”.

De esta manera, el show plantea un recorrido por distintas etapas de la historia musical de Queen y está pensado para fanáticos de diferentes generaciones.

La producción destaca que la propuesta combina música en vivo, vestuario y escenografía para recrear la estética de los conciertos de la banda.

Un espectáculo que recorrió Argentina y la región

Experiencia Queen ya se presentó en diferentes escenarios de Argentina. Según informó la producción, el espectáculo agotó localidades en salas como el Teatro Ópera y el Teatro Gran Rex, en Buenos Aires.

Asimismo, llevó su propuesta a otros países de la región, entre ellos Uruguay, Paraguay y Chile.

También participó del festival Remind-GNP de Guadalajara, México, donde actuó ante más de 12.000 espectadores, de acuerdo con la información difundida por los organizadores.

La llegada a Don Bosco Teatro forma parte de la nueva gira “Greatest Hits Tour 2026”, centrada en las canciones más populares de Queen.

Entradas para Experiencia Queen

Las localidades ya están a la venta en Ticketbahia.com.

La función será el domingo 30 de agosto, a las 20, y ofrecerá una nueva oportunidad para escuchar en vivo algunos de los mayores éxitos de una de las bandas más reconocidas de la historia del rock.