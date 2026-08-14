Cayó en el centro el sospechoso de un millonario robo en el barrio Universitario

El millonario robo en la vivienda de un comerciante de Bahía, cometido esta mañana en la zona del barrio Universitario, fue parcialmente esclarecido con la detención, después del mediodía, de un presunto delincuente y el secuestro de parte del botín.

El sospechoso, identificado como Ángel Clemente Almendra, de 55 años, tiene antecedentes.

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De hecho, había sido arrestado a principios de este año, con el mismo auto en el cual se lo atrapó ahora: un Toyota Corolla blanco, patente LYP 588.

Las cámaras de seguridad privadas y del CeUM y otros elementos de prueba fueron importantes para dar con el sujeto, que fue interceptado por la Policía en la zona de Castelli y Moreno.

En su poder habrían encontrado una parte de la cuantiosa cantidad de dólares que le llevaron de su casa de Zapiola al 1.000 a un hombre de 54 años, dueño de una importante verdulería ubicada en otras zona de la ciudad.

También le habrían secuestrado varias herramientas recientemente adquiridas. Todo estaba en el baúl del Corolla.

A esa casa, según se descubrió sobre las 8 de hoy, ingresaron los delincuentes luego de saltar un paredón y forzar algunas puertas y ventanas y en el momento que no había nadie en el lugar. Además del efectivo se llevaron una pistola.

El Comando de Patrulla inició de oficio las actuaciones por robo, ya que el verdulero recién se presentó a realizar la denuncia en las primeras horas de la tarde, cuando Almendra ya estaba entre rejas.

Ahora se trata de determinar si esta persona pudo haber intervenido -con otros sujetos y bajo modalidad diferente- en las últimas entraderas en la misma zona de Bahía, una de ellas -la registrada en Córdoba al 300- de carácter muy violento con la víctima, una mujer de 71.

En principio este hombre quedó imputado de robo doblemente agravado, por escalamiento y cometerse en poblado y en banda, con intervención de la UFIJ N° 15.

Con una caldera

Almendra había sido arrestado por última vez el 27 de febrero último, también en la zona céntrica, por el robo de una caldera dual, que había sido instalada tres días antes, en Evaristo Carriego al 2.400.

Efectivos de la comisaría Séptima lo habían capturado, tras un operativo cerrojo, en San Martín al 300, cuando se movilizaba en el Toyota.

En ese momento se informó que Almendra era "conocido" en el ámbito policial porque se lo vinculaba con delitos bajo la modalidad de "boqueteros" o con la apertura de cajas fuertes y asaltos a viviendas particulares.

Al momento del procedimiento, los policías también secuestraron en su poder una cantidad no precisada de marihuana.