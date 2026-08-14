Fin de semana largo: así funcionarán los servicios durante el feriado del lunes

El próximo lunes —feriado nacional con motivo de conmemorarse el 176º aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín—, los servicios en nuestra ciudad se cumplirán del siguiente modo:

Transporte público

Las líneas circularán con frecuencias de domingo. Consultas en www.gpsbahia.com.ar

Recolección de residuos

Se desarrollará en forma normal, conforme al cronograma habitual.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Hospital Municipal

De 8 a 19 funcionaran los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría. En tanto, el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

Cementerio

La administración trabajará con atención al público de 7 a 12. El horario de visita será de 8 a 17. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad).

Estacionamiento medido y pago

No se cobrará el uso del sistema, no obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Dependencias municipales

Sin atención al público.