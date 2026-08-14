Fin de semana largo: así funcionarán los servicios durante el feriado del lunes
Desde la comuna detallaron cómo será el esquema del transporte público, la recolección de residuos y el estacionamiento medido y pago.
El próximo lunes —feriado nacional con motivo de conmemorarse el 176º aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín—, los servicios en nuestra ciudad se cumplirán del siguiente modo:
Transporte público
Las líneas circularán con frecuencias de domingo. Consultas en www.gpsbahia.com.ar
Recolección de residuos
Se desarrollará en forma normal, conforme al cronograma habitual.
Hospital Municipal
De 8 a 19 funcionaran los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría. En tanto, el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.
Cementerio
La administración trabajará con atención al público de 7 a 12. El horario de visita será de 8 a 17. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad).
Estacionamiento medido y pago
No se cobrará el uso del sistema, no obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.
Dependencias municipales
Sin atención al público.