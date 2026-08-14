Se cayó la pelea por el título: Cardozo-Muñoz fue cancelada tras el pesaje

La pelea entre Javier Cardozo y Neri Muñoz, prevista por el título Fedelatin superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) para este sábado, quedó oficialmente cancelada luego de que Muñoz no lograra cumplir con el límite de peso establecido para la categoría.

La situación se produjo durante la ceremonia oficial de pesaje. Tras analizar lo ocurrido, y en cumplimiento de los reglamentos deportivos, la organización y las partes involucradas resolvieron no llevar adelante el combate.

De esta manera, Cardozo-Muñoz quedó fuera de la programación, mientras que el resto de los combates previstos para la jornada se desarrollará con total normalidad.

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Dentro de las atracciones principales, Maximiliano Robledo se medirá ante John Larye por una eliminatoria mundialista pluma AMB.

La cartelera será televisada en vivo por TyC Sports Play y YouTube desde las 18:45, y a través de TyC Sports a las 23:20 en su ciclo Boxeo de Primera.

También se presentarán otras figuras argentinas, como Cristian Ayala, quien buscará el cinturón Fedelatin welter AMB, y Florencia López, que estrenará la corona internacional átomo AMB en busca de su oportunidad ante la campeona del mundo.

Además, las estrellas europeas Sofiane Oumiha, Samuel Carmona y Piergiulio Ruhe se presentarán en el Casino Buenos Aires para continuar su camino hacia el título mundial.

En el marco de un evento con seis combates titulares, el chubutense Maximiliano Robledo (13-1, 6 KOs) intentará consolidarse como una de las grandes esperanzas del boxeo argentino. Disputará una eliminatoria mundialista pluma AMB ante el invicto ghanés John Laryea (17-0-1, 13 KOs).

Robledo llega a la oportunidad más importante de su carrera con una racha de cuatro victorias consecutivas, tras superar a rivales de la talla de Diego Ruiz, Johan Segura, Alberto Melián y Braian Argüello.

Luego de asentarse como una de las grandes figuras del plano nacional, el chubutense buscará dar el paso definitivo para desafiar al campeón mundial, Brandon Figueroa. Para lograrlo, deberá superar en una eliminatoria mundial pluma AMB al ghanés Laryea, quien fue campeón nacional y africano OMB y se presentó con éxito en los Estados Unidos en el 2024, superando ampliamente en las tarjetas a Alexander Mejia. (Con información de TyC Sports).