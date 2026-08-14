Se viene la docuserie “Pinta tu aldea”, con tres historias y una pasión

El fútbol de barrio, sus protagonistas y las historias que quedaron grabadas en la memoria tendrán su propio homenaje con la presentación de “Pinta tu aldea”, una docuserie de Raúl Papalardo que recupera las trayectorias de tres figuras vinculadas al deporte bahiense.

La propuesta reúne tres cortometrajes dedicados a Antonio “Quito” Mastrota, campeón con Bella Vista en 1957; Héctor “Pato” Perse​valli, emblema de Puerto Comercial; y Jorge Seitz, campeón con Pacífico de Cabildo en 1984.

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La obra busca rescatar no solo los logros deportivos de sus protagonistas, sino también el vínculo con los clubes, los barrios y las comunidades que representaron a lo largo de sus trayectorias.

La presentación oficial será el próximo martes, a las 18, en el Centro Histórico Cultural de la Universidad Nacional del Sur, ubicado en Rondeau 29.

La actividad será con entrada libre y gratuita y permitirá conocer estas tres historias de protagonistas que dejaron su huella dentro y fuera de la cancha.