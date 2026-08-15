"Dos pianos" para Amantes del Cine francés

Desplechin (1960) es Director, Fotógrafo y Guionista. Su primer film fue `La vida de los muertos' (1991) y en su obra se destacan 'Reyes y reina' (2004), 'Un cuento de navidad' (2008) o 'Mis días dorados' (2015).

"...El gran acierto de 'Deux Pianos' es que no se limita a narrar una historia de amor imposible o de duelo inconsolable, sino que propone una experiencia emocional mediada por la música. En este sentido, el piano funciona como un tercer protagonista, capaz de articular los silencios, la distancia y también las reconciliaciones parciales. François Civil ('Pas de vagues') aporta una energía fresca, vinculada a su pasado musical en el rock; mientras que Charlotte Rampling (Dune), que conoce a fondo el repertorio clásico, se acerca con un respeto casi reverencial"... "Desplechin ofrece una obra profundamente humana, capaz de conmover sin recurrir a artificios y de recordarnos, como las mejores películas de los grandes festivales, que el cine sigue siendo un espacio privilegiado para escuchar los ecos de nuestras propias pérdidas, pasiones y recuerdos". (Mundocine.es)

-Nominada a Mejor Film Internacional en el Festival de Münich 2026.-Nominada a Mejor Film en el Festival de San Sebastián 2025.'Dos pianos' será estrenada este domingo 16 y martes 18 de agosto, en el Cine Visual, a las 19:30. Por tratarse de una función privada de cine-arte dedicada a cinéfilos, se exige el apagado de cualquier teléfono celular antes del inicio de la proyección y no se permite la entrada una vez iniciada la misma.