Tomás Alfaro: “Tenemos muchas ganas de meternos en los playoffs”
Llegó casi como un desconocido y hoy es pieza importante en un San Francisco que arrancó con todo el certamen Clausura de la Liga del Sur.
Casi en silencio, Tomás Alfaro llegó a San Francisco y rápidamente se ganó la consideración del DT Julio Román, El santacruceño de apenas 20 años fue iniciales en los primeros dos partidos, anotó el día de su debut y se ilusiona con pelear cosas importantes.
Tras el triunfo ante Libertad por 2 a 1, el volante ofensivo resaltó el buen momento que está atravesando el Santo de Villa Italia y le contó su corta pero interesante historia a La Nueva.
“Fue durísimo arrancar perdiendo a los 20 segundos. Nos costó una barbaridad los primeros minutos, pero nuestra gran virtud fue saber reponernos. Sufrimos el ritmo de los primeros minutos, pero nos fuimos acomodando y llegamos al empate con una jugada bárbara”, dijo sobre el triunfo ante el los de Villa Rosas que dejó al Sanfra fuera de la zona de descenso y Promoción.
“Después seguimos buscando el segundo gol porque estamos convencidos que en ataque tenemos armas. La actitud fue muy buena, supimos manejar el partido cuando nos pusimos arriba en el marcador y no lo sufrimos”, agregó.
Tomy también miró el vaso medio vacío.
“Estamos muy contentos por los triunfos, pero sabemos que no podemos volver a tener esas desatenciones porque nos pueden costar puntos de oro. Es difícil, porque la Liga es complicada, pero siento que tenemos que hacernos dueños de la pelota porque contamos con muy buen pie. Tenemos que animarnos un poco más a juntarnos en corto y hacernos cargo de la pelota, sin dejar de lado la actitud de no dar nada por perdido porque es lo que nos hizo ganar estos dos partidos. Jugamos al cien porque sabemos lo que nos estamos jugando y eso nos llevó a estar arriba”, sostuvo.
--Y ahora están ilusionados.
--Pero tenemos que ir a paso a paso, cada partido es un partido más, hay que vivirlo así y no tenemos que fijarnos demasiado en la tabla de abajo. Hoy estamos primeros y si buscamos los tres puntos la otra tabla de va a acomodar sola.
--¿Cómo te sentiste en estos partidos?
--Con muchas ganas de seguir jugando. Otra vez terminé explotado en lo físico, pero muy contento por seguir sumando minutos con otra titularidad. Todos tenemos ganas de seguir demostrando.
“Venía de muchísimo tiempo sin jugar, pero mis compañeros, los profes y el cuerpo técnico me dieron mucha confianza para poder estar a altura en estos partidos”, añadió.
--Como decís vos, paso a paso. ¿O no?
--Tal cual. Es muy lindo lo que estoy viviendo y más cuando convertís. Siempre llegar al gol le da mucha tranquilidad para lo que viene.
“Si bien no jugué el primer torneo, creo que ahora arrancamos todos de cero y en este mes y medio que llevo en el club creo que se están haciendo las cosas muy bien. Y tenemos muchas ganas de meternos en los playoffs”, disparó.
Buscando su propia revancha
El pibe que nació en Río Grande (Tierra del Fuego) el 9 de junio de 2006 contó su corta, pero interesante historia futbolera.
“Arranqué tarde a jugar al fútbol 11; tenía 13 años. Y a los 15 me fui por primera vez a la CAI de Comodoro Rivadavia y llegué a jugar en la Reserva. Después tuve la posibilidad de ir a Santiago Wanderers de Chile, pero no pude jugar por un problema de papeles. Estuve siete meses y me vine a Bahía Blanca a través de la Academia de Mauricio Sobral para jugar en Tiro Federal, donde estuve seis meses y tenía participación cuando estaba ‘Chapi’ Araneta (Octavio) de DT. Después, en el 2025, estuve todo el año en Tercera, pero fue un año difícil porque sentía que podía tener mejores posibilidades. Y este año, me salió la chance de irme otra vez a Chile y llegué a Santiago Morning, un club grande y con mucha historia, pero hoy milita en la tercera de ese país. Viví una experiencia hermosa, pero volví a tener problemas con el tema de la inscripción y se me pasaron muchas cosas por la cabeza. No estaba bien mentalmente y tomé la decisión de volverme a Bahía, dónde ya conocía a mis amigos y gente como para estar más tranquilo”, repasó.
“Tiramos líneas por todos lados, mucha gente me ayudó y fui a una prueba a San Francisco. Y a los pocos días, Julio Román me dio el ok y hoy estoy muy feliz en el club. De jugar en tercera a Primera hay mucha diferencia y es otra responsabilidad, pero siento que estaba preparado, para eso trabajo y quiero seguir construyendo mi historia”, amplió.
--Hay que disfrutar estos momentos.
--Seguro. Ahora no me quiero volver loco, esto es paso a paso. Ya fui titular, pude meter un gol, pero hay que seguir metiéndole para responder en cada fin de semana. No me puedo quedar con esto; tengo que seguir creciendo.
“Siento que siempre voy para adelante. Y cada vez que surgió un reto, lo encaré. Pero después de lo que pasó en Chile, hoy estoy viviendo un momento hermoso; incluso estoy por comenzar a estudiar administración de deporte en el Instituto de River Plate”, concluyó.
LA FRASE
“Mi sueño sigue siendo jugar al fútbol, aunque muchos me digan que ya tengo 20 años, que tal, que lo otro; pero sigo teniendo muchas ganas”.