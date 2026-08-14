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Lo identificaron por las cámaras y lo detuvieron por el robo de herramientas en el barrio San Roque

Un joven fue aprehendido tras un allanamiento en una vivienda ubicada a pocos metros del lugar del hecho.

Un joven de 24 años fue aprehendido este viernes acusado de ingresar durante la madrugada a una vivienda de calle Di Sarli al 100, en el barrio San Roque, y sustraer herramientas de trabajo.

El detenido fue identificado como Agustín Mohamed Yañez, de 24 años, quien quedó involucrado en la investigación iniciada a partir de la denuncia de un vecino de 71 años, quien dijo que alrededor de las 4:30 un desconocido había ingresado a su propiedad y se había llevado distintas herramientas.

Efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Séptima iniciaron una investigación y analizaron las cámaras de seguridad instaladas en el sector.

Se logró identificar al presunto autor y determinar que residía a pocos metros de la vivienda donde ocurrió el robo.

Interviene el Juzgado de Garantías N°3 y durante el procedimiento se secuestró una sierra de cerco marca Dowen Pagio.

Yañez quedó imputado por hurto agravado por escalamiento y quedó a disposición UFIJ N° 7 del DJBB.

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