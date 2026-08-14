El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 15 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 12 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será nuboso y húmedo con precipitaciones intermitentes. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del Noreste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo nuboso con precipitaciones intermitentes. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del Noreste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fría y nubosa, se estima para media noche una temperatura de 11 grados centígrados.