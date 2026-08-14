Vóley: la jujeña que disfruta del estudio en Bahía y sumó otro título con Bahiense del Norte

Victoria Giménez Vargas nació en Palpalá, Jujuy, vivió en Córdoba y va a cumplir cuatro años en Bahía, donde estudia Economía y, paralelamente, juega al vóley en Bahiense del Norte, que anoche se consagró campeón del torneo Apertura femenino.

El tricolor venció a Liniers, 25-12, 25-20 y 25-20, cerró la serie 2-0 y sumó el quinto título consecutivo.

"A los 14 años me vieron jugar al vóley en Córdoba y me fui para allá. Hice todo el secundario, cuando terminé tenía que ver qué hacer con mi vida y llegó esta oferta", contó en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

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Lo cierto que la propuesta académica la sedujo para continuar, al mismo tiempo en nuestra ciudad, con su deporte, el que empezó a raíz de la curiosidad de un entrenador.

"Me vio en la calle y como yo era un palo flaco alto -graficó- le preguntó a mi papá si quería empezar a jugar", recordó Victoria.

Actualmente mide 1m83 y es la armadora de Bahiense. El tricolor ya está con la mira en la Liga Nacional, además de enfocarse día a día en el torneo local.

"La Liga te permite ir midiéndote para ver cómo estás", señaló.

"Cuando llegué a Bahía mejoré bastante. Además, hoy al deporte lo veo como una posibilidad que me permite estar acá estudiando una carrera universitaria que me gusta y es mi futuro", reconoció.

El título obtenido suma desde todo aspecto.

"Nos sirve para demostrarnos que estamos haciendo las cosas bien y que vamos por buen camino", aseguró.

Y este segundo semestre del año viene cargado de actividades.

"Esta mitad de año se nos pasa volando, entre torneos, finales, viajes, ya empieza la Liga. Estamos contando los meses", señaló.

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