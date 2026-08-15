Regional Pampeano A: Sportiva y Argentino cierran la primera rueda de visitantes

Llega a su fin la primera rueda del campeonato Regional Pampeano A de rugby, que cuenta con la participación de Sociedad Sportiva y de Argentino.

En los encuentros de la división principal, la séptima fecha se jugará 15.45 de acuerdo con el programa suministrado por la Unión de Rugby de Mar del Plata.

Las Palomas disputan los puestos de arriba y hoy visitarán a Universitario (Mar del Plata), en un duelo que tiene mucha importancia ya que se enfrentan el 3º y 4º, respectivamente.

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Del 1º al 4º inclusive hay tan sólo 4 puntos de diferencia.

El árbitro será Mariano Scianna (Mar del Plata).

Para Sociedad Sportiva es el primero de dos cotejos consecutivos fuera de La Carrindanga. El próximo sábado va contra Los Cardos en Tandil.

Los dirigidos por Diego Samuel buscarán recuperarse de la derrota sufrida ante Sporting como local (35-31). Previamente venían de caer ante Natación y Gimnasia en semifinales del Torneo del Interior B.

Su rival de hoy también llega al final de la rueda inicial tras perder sus últimos dos: Comercial (25-15) y Mar del Plata Club (30-21).

El Blanco anuncia para hoy a estos titulares: 1. Iñaki Azcoitia, 2. Matias Stalldecker, 3. Ignacio Lance; 4. Francisco Cantalejos (capitán) y 5. Agustin Antinori; 6. Joaquin Marne, 7. Felipe Inchausti, 8. Thiago Loiacono; 9. Rafael Larrañaga Astibia y 10. Juan Cruz Samuel; 11. Felipe Serrat, 12. Tomás Bermúdez, 13. Gino Zanoni, 14. Alan Martinez; 15. Patricio Cantalejos. Entrenador, Diego Samuel.

Definidores, 16. Joaquín Giménez, 17. Martín Dosio, 18. Lautaro Césari, 19. Rocco Portada, 20. Benito Franz, 21. Juan Cruz Montoli, 22. Mateo Cardoso Lopes y 23. Manuel Perez Mauri.

Por su parte Argentino visitará esta tarde al escolta Sporting en un duelo de extremos que será arbitrado por Santiago Moledo (Mar del Plata).

El Chancho sigue sin victorias en la división principal. En la jornada 6 levantó su primer punto bonus al recortar en los últimos instantes de la derrota ante San Ignacio por 26-19 en el Country.

Sporting viene de dos éxitos sólidos en el TRP A: además del triunfo ante Sportiva, previamente se impuso al puntero Mar del Plata Club (39-31).

Por otra parte y en relación a Argentino, esta semana los juveniles del Chancho tuvieron el orgullo de tener en el entrenamiento a Joaquín Moro, jugador de Los Pumas y de Leicester Tigers. El tercera línea, como el resto del plantel albiceleste, aprovechó los días de descanso para compartir con familia y amigos, previo a los test matches ante Australia, el 29 de agosto en Jujuy (a las 16) y el 5 de septiembre en Mendoza (18).

Argentino pondrá en cancha hoy este equipo: 1. Facundo Aristimuño, 2. Francisco Ramírez, 3. Pablo Cerljenko; 4. Thiago Zaballa y 5. Julián Gargiulo; 6. Francisco Maenza, 7. Leonardo Ponce, 8. Nicolás Marengo; 9. Matías d'Empaire y 10. Pedro Selvarolo (capitán); 11. Francisco Muñiz Bullrich, 12. Guido Marconi, 13. Bautista Gortari, 14. Agustín Grunewald; 15 Baltazar Montero. Entrenador, Lisandro Flores.

Definidores, 16. Manuel Otero, 17. Guido Ermiaga, 18. Franco Carrera, 19. Joaquín Brizzi, 20. Santiago López, 21. Martín Olivero y 22. José F. Vera.

Los otros duelos de la jornada serán Los Cardos-Mar del Plata Club (dirige Nicolás Cosentino) y San Ignacio-Comercial (Gastón Rogé).

Sin TRP B

Este fin de semana no habrá actividad en el segundo nivel del Regional Pampeano.

En esta competencia, donde el único representante de la URS es Universitario, la agenda se reanudará el próximo fin de semana del 22 y 23 del corriente.

Las Pirañas afrontarán su último encuentro de la primera fase de local ante el líder Los 50.

Con ese cotejo, e Incluyendo el parate por vacaciones de invierno, los equipos del TRP B habrán jugado dos partidos en un mes y medio.

La séptima va con Universitario-Los 50, Pueyrredón-Estudiantes (Olavarría), Los Miuras-Unión del Sur y Uncas-Biguá.

Después se dividirán en grupos de cuatro: Campeonato (1º al 4º) y Permanencia (del 5º al 8º).