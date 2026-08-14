El malestar económico no cede: crece la preocupación por el empleo y hay poca fe en una recuperación

El escenario económico continúa siendo una de las principales fuentes de preocupación para los argentinos. Así surge de la última edición del Monitor Sociopolítico y Electoral, correspondiente a julio de 2026, elaborado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El relevamiento, realizado entre el 28 y el 31 de julio sobre una muestra nacional de 2.895 personas, muestra una percepción mayoritariamente negativa sobre el presente económico y expectativas moderadas respecto de los próximos meses.

El dato más contundente aparece en la evaluación de la economía nacional: el 59% de los consultados la considera mala o muy mala, mientras que apenas el 19% expresa una mirada positiva. A esto se suma que el 54% sostiene que la situación empeoró respecto de un año atrás y solo el 30% considera que hubo una mejora.

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Cuando se consulta cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el país, el empleo ocupa el primer lugar. La falta de trabajo o el desempleo reúne el 61% de las menciones y se ubica por encima de los bajos salarios, señalados por el 57%.

La inseguridad aparece en tercer lugar, con el 46%, seguida por la corrupción y las medidas de ajuste del Gobierno, ambas con el 45%. También forman parte de las preocupaciones más mencionadas el funcionamiento de la Justicia (43%), la pobreza (39%), la actividad económica (38%) y la falta de educación (37%).

Los resultados muestran que las inquietudes vinculadas directamente con los ingresos y las posibilidades de conseguir trabajo tienen un peso determinante en la mirada que los encuestados tienen sobre la realidad nacional.

Pocas expectativas de una mejora

El pesimismo también se proyecta hacia los próximos doce meses. El 53% considera que la economía argentina no mejorará durante ese período, mientras que el 35% espera una evolución favorable.

La percepción sobre la economía personal y familiar presenta un panorama algo menos negativo, aunque tampoco alcanza niveles de optimismo. El 41% califica su situación como mala o muy mala, frente a un 34% que la evalúa positivamente.

En cuanto al futuro, el 36% cree que su situación económica personal empeorará durante el próximo año, mientras que el 33% espera una mejora. El resto se mantiene entre quienes no anticipan grandes cambios o no tienen una posición definida.

La evaluación crítica no queda limitada al bolsillo. El 56% de los participantes considera mala o muy mala la situación política nacional y solo el 30% la evalúa positivamente.

En el plano social, el diagnóstico es todavía más desfavorable: seis de cada diez consultados consideran negativa la situación del país, mientras que apenas el 20% tiene una valoración positiva.

El informe permite así observar un malestar que atraviesa distintas dimensiones de la realidad argentina y que combina una percepción negativa del presente con expectativas poco alentadoras para el futuro inmediato.

La mirada cambia según a quién votaron

Uno de los aspectos que más diferencia las respuestas es el comportamiento electoral registrado en el balotaje presidencial de 2023.

Entre quienes habían votado por La Libertad Avanza, el 37% mantiene una valoración positiva de la economía y el 29% la considera negativa. Entre los votantes de Unión por la Patria, en cambio, el diagnóstico es prácticamente inverso: el 95% evalúa negativamente la situación económica y apenas el 1% lo hace de manera positiva.

Las diferencias también aparecen al momento de definir cuáles son los problemas prioritarios. Entre los votantes de Javier Milei, la inseguridad y el desempleo ocupan lugares centrales, acompañados por los bajos salarios, la oposición kirchnerista y la falta de educación.

En el electorado de Unión por la Patria, las medidas de ajuste del Gobierno encabezan las preocupaciones, seguidas por el desempleo, los bajos salarios, la corrupción y el endeudamiento externo.

La gestión de Milei, también bajo evaluación

El escenario se completa con la percepción sobre el Gobierno nacional. Según el relevamiento, el 58% desaprueba la gestión de Javier Milei, mientras que el 42% la aprueba.

La división vuelve a hacerse evidente cuando las respuestas se ordenan según el voto de 2023. El 74% de quienes acompañaron a La Libertad Avanza mantiene su respaldo a la administración nacional, mientras que la desaprobación entre los votantes de Unión por la Patria alcanza el 95%.

El estudio también indagó sobre la percepción retrospectiva de los últimos gobiernos. El 48% de los encuestados afirma que vivió mejor durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, mientras que el 26% considera que estuvo mejor durante el actual gobierno.

Los números del Monitor de julio describen, en definitiva, una sociedad atravesada por un fuerte contraste entre las expectativas y las percepciones según el espacio político de pertenencia. Con el empleo y los ingresos entre las principales preocupaciones, la economía continúa ocupando un lugar central en el humor social y en la discusión política de cara al próximo escenario electoral. (Fuente: OPSA).