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Olimpo le ganó a Estudiantes, con buen aporte de sus flamantes refuerzos

Se cerró el último cuadrangular preparatorio.

El brasieleño Alex Manica anota en soledad. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Olimpo se adjudicó el cuadrangular que organizó, venciendo en la final a Estudiantes, 87 a 78 y, de esta manera se quedó con la Copa Can Mar.

Los cuartos en el Norberto Tomás fueron 26-19; 43-42 y 64-65.

En el aurinegro el principal goleador fue el brasileño Alex Manica, con 20 puntos.

También tuvo una muy buena producción ofensiva otro flamante refuerzo como Agustín Cortés (proveniente de Jorge Newbery de Viedma), que sumó 19 unidades, incluidos 5 triples.

En tanto, Alejo Marroni se va poniendo en forma y colaboró con 11 puntos.

En el albo, José Belleggia anotó 21, Alan Gonzáez 18 y Santiago Ruesga 10, entre los máximos goleadores.

Si bien volvió a sumar minutos Santiago Candia, su futuro estará en Independiente de Santiago del Estero, que participará en la Liga Argentina.

El tercero de este cuadrangular resultó Liniers, quien el jueves superóna Barrio Hospital, 79 a 68.

De esta manera, ya no habrá más cuadrangulares preparatorios.

Los otros dos que se disputaron, uno se lo adjudicó Liniers -se jugó en Argentino- y el restante Pueyrredón, que organizó Estrella.

El jueves

La segunda parte de la LBB Oro comenzará con la fecha completa, el próximo jueves: Estrella-Pacífico, Liniers-Napostá, Pueyrredón-L.N. Alem, Estudiantes-Villa Mitre, Bahiense-Barrio Hospital y Olimpo-Independiente.

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