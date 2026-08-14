La mayoría de los de abajo empezó haciendo fuerza en la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

El regreso de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi" fue con triunfos de Argentino, Ateneo, Bahía Basket y La Falda, en el inicio del segundo tramo de la competencia.

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La curiosidad es que, a excepción de Argentino, los otros tres ganadores en la tabla están por debajo de sus rivales de turno.

Ateneo derrotó a Altense, 75 a 65, de visitante y en suplementario (61-61); Bahía se impuso a Sportivo Bahiense, 76 a 67, en el Polideportivo Norte; Argentino derrotó en Punta Alta a Espora, 85 a 73 y La Falda, en su cancha, superó a Velocidad, 78 a 61.

La fecha se disputó parcialmente, porque El Nacional-Comercial se trasladó al martes 25 del corriente y 9 de Julio-San Lorenzo aún no tiene fecha de reprogramación.

Altense 65, Ateneo 75

Ateneo se tomó revancha de la derrota sufrida en la primera fecha del año y derrotó como visitante a Altense, 75 a 65, en suplementario (61-61).

En un partido de bajo goleo, el verde estaba arriba 56-48 a falta 3 minutos y el celeste, a pesar de las salidas por faltas de los internos Guillermo Mallemaci y Daniel Ezcurra, logró revertir y con parcial de 13-5 forzó el suplementario.

Fue decisivo el trabajo de Marcos Casco, quien no convirtió en el primer tiempo y terminó con 25 puntos (1-4 en t3, 8-9 en t2 y 6-6 en t1).

Inclusive, clavó un triple a falta de 20 segundos para empatar en 61. La última posesión le quedó a Altense, Alan Lera consumió segundos y cuando recibió Daniel Agalupe lo atraparon en la línea de libres.

En el suple, el celeste defendió, estuvo efectivo y lo ganó 14 a 4.

Si bien se perdió el final, Mallemaci completó 13 rebotes, 6 asistencias y 7-12 en libres.

En el verde, Ezequiel Pordomingo aportó 16 puntos (4-5 en triples) y Lera terminó con 15, más 7 rebotes, 4 asistencias y 4 recuperos.

Altense (65): M. Ortega (3), E. Pordomingo (16), J.M. Bicondoa (6), B. Baier, D. Agalupe (11), fi; N. Altamirano (4), L. Jaimes (4), A. Lera (15), N. Zanabria (6) y M. Simoncini. DT: Nicolás Altamirano.

Ateneo (75): J. Margiotta (4), F. Percello (11), B. Sacomani (8), G. Mallemaci (7), D. Ezcurra (4), fi; T. Gómez Lepez (6), N. Bejarano (2), M. Casco (25) y N. Ilacqua (8). DT: Alexis Amarfil.

Cuartos: Altense, 11-10; 25-21 y 37-39.

Tiempo regular: 61-61.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Marcelo Gordillo y Mauro Guallan.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Bahía Basket 76, Sportivo 67

Bahía Basket aprovechó las bajas de Sportivo -Agustín Amore y Andrés Barbero (ambos de viaje), Mateo Boccatonda (esguince de hombro), Gonzalo Martínez (distención meniscal) y Ulises Montes (pubalgia)-, para ganarle 76 a 67.

En el local -que lo hizo en el Polideportivo Norte-, hubo 14 puntos y 10 rebotes de Mariano Morando y 16 de Esteban Jaime.

En el tricolor, solamente Gerónimo Stach estuvo en doble dígito y fue el goleador de la fecha, con 32 puntos (2-8 en t3, 6-12 en t2 y 14-18 en t1), más 11 rebotes.

Bahía Basket (76): F. Salce (5), E. Kloster (7), M. Morando (14), S. Ponzoni (7), B. Gigliotti (7), fi; J.B. Kiessling (11), A. Durand (9), E. Jaime (16), S. Russi y B. Figuere. DT: Juan Pablo Coronel.

Sportivo (67): J. Tuero (9), G. Stach (32), T. Boubeé (8), B. Guaglianone, E. Miguel (4), fi; M. Ayala (4), L. Spinaci (1), S. Sosa (9), F. Arizcurren y M. Rosso. DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: Bahía Basket, 19-12; 40-27 y 57-42.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sam Inglera⁩ y Jerónimo Javier Ocampo.

Cancha: Polideportivo Norte.

Espora 73, Argentino 85

Argentino venció en Punta Alta a Espora, 85 a 73.

El celeste tuvo como principales exponentes a Franco Malmesi, con 15 puntos (6-8 en t2 y 3-4 en t1), Juan Pedro Paronetto, con 17 unidades (5-9 en triples) y Bruno Ugolini, con 4-5 en t2 y 3-5 en t1, más 5 rebotes, 2 recuperos y 2 asistencias.

En el local, Tomás Galant terminó con 18 puntos (7-10 en t2), mientras que el debutante Santiago Pascual jugó 38m53, anotó 6 puntos (0-2 en t3, 1-5 en t2 y 4-6 en t1), más 5 rebotes, una asistencia, un recupero y 2 pérdidas.

Espora (73): S. Pascual (6), M. Achor (12), M. Veliz (9), J.M. Coronel (10), T. Galant (18), fi; A. Miguez (11), J. Martínez, I. Costanzo (3), J.I. Schiebelbein (2) y G. Barcala (2). DT: Juan Gilberto Soldini.

Argentino (85): J.P. Paronetto (17), G. Parrotta (6), F. Malmesi (15), M. Montanaro (4), S. Boyé (8), fi; J.C. Reschini (4), B. Ugolini (11), F. Durando (3), J. Gonzalía (8), N. Antonelli (1), A. Puentes (8) y S. Suánez. DT: Andrés Iannamico.

Cuartos: Espora, 18-27; 33-44 y 45-62.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Ariel Mallimaci y Joaquín Binsou.

Cancha: José Galié (Espora).

La Falda 78, Velocidad 61

La Falda volvió a ganar, después de seis derrotas en fila, festejando como local ante Velocidad, 78 a 61.

El albirrojo dominó, con dos jugadores clave: Ignacio Frisón, autor de 25 puntos, con 5-7 en triples, 3-4 en dobles y 4-5 en t1, y Benjamín Minnucci, que hizo 18 unidades (9-12 en t1), 9 rebotes y 3 asistencias.

En tanto, Germán Fernández Vita completó 10 puntos, 9 recobres y 4 asistencias.

En el azulgrana, Sebastián Dutari completó 20 puntos (6-12 en triples y 2-3 en t1), más 6 rebotes.

La Falda (78): G. Fernández Vita (10), B. Minucci (18), F. Riccio (10), I. Frisón (25), B. Jaratz (9), fi; J. Marcos (4), V. Kleja, M. Cuchetti y J.P. Troja (2). DT: Juan Miguel Vigna.

Velocidad (61): S. Dutari (20), S. Ferrari (8), B. Mandolesi (9), P. Pollio (2), A. Icasto (10), fi; B. Aceituno (2), V. Périga (3), F. Berdini, G. Berdini, R. Ayala (4) y S. Albizúa (3). DT: Alan Rava.

Cuartos: La Falda, 24-16; 36-30 y 57-48.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Ariel Di Marco⁩ y Yamila Nicoletta.

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Posiciones

1º) Sportivo (8PG-4PP), 10,5 puntos

1º) Altense (8-4), 10,5

3º) 9 de Julio (9-2), 10 (*)

3º) San Lorenzo (9-2), 10 (*)

3º) Argentino (6-6), 10

6º) Comercial (8-3), 9,5 (*)

6º) Velocidad (6-6), 9,5

6º) Ateneo (5-7) 9,5

9º) La Falda (3-9), 8,5

9º) Bahía Basket (3-9), 8,5

11º) El Nacional (4-7), 7,5 (*)

12º) Espora (1-11), 7

(*) Tienen un partido menos.