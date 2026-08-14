Racing no levanta, perdió ante Banfield en el Cilindro y sigue en deuda

Racing cayó 1-0 ante Banfield y continúa sin levantar cabeza en el Torneo Clausura, al cabo de las primeras cinco jornadas.

El Taladro hizo valer la conquista del debutante Alexander Machado y, sumado a un esfuerzo colectivo notable, resistió las reiteradas embestidas e intentos ofensivos de la Academia, que desperdició situaciones realmente increíbles durante el desarrollo del segundo tiempo.

Tras el pitazo final, los hinchas presentes en el estadio apuntaron contra la dirigencia y despidieron al equipo con silbidos al unísono.

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De este modo, el equipo de Juan Pablo Vojvoda alcanzó su tercera derrota consecutiva y, al mismo tiempo, sumó un nuevo dolor de cabeza por la lesión de Lautaro Díaz, a falta de apenas nueve días para un partido siempre importante ante Boca.

Los de Pedro Troglio, en cambio, se recuperaron de la caída ante Belgrano y acumularon su segunda victoria en el certamen, tras vencer a Sarmiento de Junín por 3-2.

El equipo de Juan Pablo Vojvoda no le encuentra la vuelta y extrañó a Maravilla Martínez, ausente por suspensión.

Racing lo buscó hasta el final pero la fortuna no estuvo del lado del equipo de Avellaneda, que vive un auténtico infierno con los presentes de la Academia y el Rojo.

Gastón Lodico y Leonel Pérez tuvieron sus estrenos pero no lograron nivelar el marcador. Banfield apostó por una rotación masiva teniendo en cuenta el compromiso próximo por Copa Argentina.