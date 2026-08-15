Fiona: la fuerza de un corazón que necesita una operación urgente

Fiona Obreque siempre fue una joven inquieta, llena de energía y con un horizonte marcado por el arte. Desde chica encontró en la danza y la comedia musical un espacio de libertad y expresión.

"Soy profesora de ritmos urbanos y me dedico a la comedia musical, por lo que siempre llevé una vida muy activa”, cuenta.

Ese mundo vibrante se vio interrumpido hace tres años, cuando un diagnóstico inesperado cambió todo. "Me diagnosticaron una fibrilación auricular paroxística durante una internación por un problema lumbar. Fue una noticia que nos tomó completamente por sorpresa, tanto a mí como a mi familia, ya que no tenemos antecedentes de esta enfermedad".

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La enfermedad avanzó y los episodios de arritmia se hicieron cada vez más frecuentes. Fiona, que solía pasar horas ensayando coreografías, debió frenar.

"Esta enfermedad frenó de golpe mis proyectos, mis sueños y mi posibilidad de seguir trabajando con normalidad. Hoy, debido a mi estado de salud y al riesgo que implica sufrir un episodio, ya no puedo continuar desempeñando mi trabajo como antes".

El año pasado, su talento le abrió una oportunidad única: una beca para estudiar Intérprete en Comedia Musical en Buenos Aires.

"Un sueño que tuve que postergar porque mi salud siguió empeorando", lamenta. Pero no se resigna: "Hoy necesito realizarme con urgencia una ablación cardíaca para poder recuperar mi vida y evitar que estos episodios continúen poniendo en riesgo mi corazón".

La operación solo se realiza en el Hospital Privado del Sur y cuesta 20 millones de pesos , una cifra imposible de afrontar para su familia. "También estoy en lista de espera desde hace aproximadamente un año para operarme en un hospital de Buenos Aires, pero los médicos consideran que seguir esperando ya no es una opción viable".

En su voz se mezcla la vulnerabilidad con la esperanza: "Jamás imaginé atravesar una situación así, y mucho menos a mi edad. Hoy necesito la ayuda de todos para poder acceder a esta cirugía, recuperar mi salud, volver a trabajar, retomar mis estudios y seguir haciendo lo que más amo".

Datos para colaborar

-Titular: Anabela Noemí Pierez

-CBU: 3840200500000051267548

-Alias: Fionaobreque.2004

-Banco: Ualá Bank S.A.U.