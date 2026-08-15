Hora, TV y formaciones: Boca visita al Platense que dirige Martín Palermo

El histórico goleador de Boca, Martín Palermo, ahora es DT de Platense.

Boca y Platensese miden en uno de los encuentros correspondientes a la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

El mismo está programado para las 21.15, se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Vicente López, y se podrá ver a través de TNT Sports.

El árbitro designado fue Jorge Baliño, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

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El Calamar es dirigido por Martín Palermo, máximo goleador histórico de Boca, con 236 goles oficiales en 404 partidos jugados.

Cómo le fue contra Boca

No será la primera vez que Martín Palermo enfrente a Boca, pero sí el primer cruce desde 2023.

Su carrera como DT arrancó en 2012 y el xeneize es el equipo al que más veces dirigió en contra: nueve partidos.

El saldo es desfavorable para el Titán: tres empates y seis derrotas, nunca una victoria, y Boca es también el equipo contra el que más veces perdió.

Los últimos enfrentamientos fueron en el Calamar, antes de este regreso a Platense.

Cómo llegan

Platense llegará con poco descanso después de haber igualado 1-1 ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, serie que deberá resolver el próximo miércoles en Chile.

El equipo dirigido por Martín Palermo suma cuatro puntos en el campeonato, luego de una victoria, un empate y dos derrotas, y viene de conseguir un importante triunfo por 1-0 frente a Independiente en Avellaneda.

Palermo podría administrar las cargas de algunos futbolistas debido al exigente calendario, aunque Juan Pablo Cozzani, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Franco Zapiola y Luciano Giménez aparecen entre los nombres con mayores posibilidades de mantenerse en el equipo.

Boca, por su parte, suma cinco unidades en la Zona A, producto de un triunfo, dos empates y una derrota, y viene de igualar 1-1 con Vélez en su última presentación por el torneo local.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena atraviesa un momento de crecimiento y el martes derrotó 3-1 a Recoleta de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, aunque el entrenador adelantó que realizará modificaciones pensando en la revancha del próximo martes en Asunción.

El antecedente más reciente entre ambos fue el empate 0-0 disputado en febrero en La Bombonera por el Torneo Apertura, mientras que Boca no pudo derrotar al Calamar en los últimos tres enfrentamientos.

Posibles formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Bautista Merlini, Franco Zapiola; Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel o Milton Giménez. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Estadio: Ciudad de Vicente López.

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: Lucas Novelli.