Con base de Bahía, los U13 de Provincia disputan la segunda fase del Argentino en Córdoba

Con la base de jugadores y el cuerpo técnico de Bahía que consiguió el Provincial U13 en La Plata, el seleccionado de Provincia disputará entre hoy y mañana el Argentino en Córdoba.

Provincia enfrentará a Entre Ríos, desde las 17, y mañana al local Córdoba, desde las 20.

El equipo cuenta con siete jugadores de nuestro medio: Romeo Fiadarón (Bahiense), Ramiro Maggi (Bahiense), Juan Manuel Majka (Bahiense), Martiniano Quinteros (Bahiense), Marlo Maceratesi (L.N. Alem), Gianluca Gatti (Olimpo) y Dante De Simón (Pacífico).

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El resto del plantel lo completan Santino Bernal (La Plata), Augusto Gil (La Plata), Santino Hoses (La Plata), Mateo Cequeira (Mar del Plata), Beltrán Menarvino (Junín) y Joaquín Ortega (Zárate-Campana).

El entrenador es Luciano Vecchi, su asistente Diego Corinaldesi y el preparador fisico, Ezequiel Micca.

Cómo llegaron

Es la segunda etapa del certamen, los cuadrangulares de semifinales. Las federaciones de Córdoba y de Santa Fe ganaron sus respectivas licitaciones. Hay cuatro lugares disponibles para el Final Four de la categoría.

Llegaron a esta instancia las ocho mejores federaciones del país. Cuatro de ellas debieron atravesar la primera ronda y ganar sus respectivas regiones.

Ese fue el caso de Entre Ríos en NEA, Santiago del Estero en NOA, Mendoza en Cuyo y Río Negro en Patagonia.

FeBAMBA, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires obtuvieron el boleto directo a la segunda etapa por haber sido definidas como zonas únicas al tener más de 10 mil jugadores/as registrados oficialmente.

Forma de disputa

En la segunda etapa los ocho equipos se dividieron en dos cuadrangulares y los dos primeros de cada grupo clasificarán al Final Four de la categoría.

El Grupo 1, que tendrá como sede el Polideportivo Carlos Cerutti de la ciudad de Córdoba, está compuesto por Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del Estero y el local, Córdoba.

El Grupo 2, por su parte, se desarrollará en el estadio Rodolfo Carrillo de la ciudad de Rosario y tendrá como participantes a FeBAMBA, Mendoza, Río Negro y el local Santa Fe.

Fixture

Grupo 1



Hoy | a las 17 - Buenos Aires vs Entre Ríos



Hoy | a las 19.30 - Córdoba vs Santiago del Estero



Mañana | a las 9.30 - Santiago del Estero vs Buenos Aires



Mañana | a las 11.30- Córdoba vs Entre Ríos



Mañana | a las 18 - Santiago del Estero vs Entre Ríos



Mañana | a las 20 - Córdoba vs Buenos Aires



Grupo 2



Hoy | a las 17 - FeBAMBA vs Mendoza



Hoy | a las 19.45 - Santa Fe vs Río Negro



Mañana | a las 9.30 - Río Negro vs FeBAMBA



Mañana | a las 11.30 - Santa Fe vs Mendoza



Mañana | a las 17 - Mendoza vs Río Negro



Mañana | a las 19 - Santa Fe vs FeBAMBA