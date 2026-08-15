Clausura liguista: se abre la tercera fecha con dos partidazos

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Con dos muy buenos compromisos, comenzará esta tarde la 3ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur.

Los dos encuentros que abrirán otra jornada liguista corresponderán al Promocional.

El puntero Olimpo visitará a Comercial (ganador del Apertura) desde las 15 en Ingeniero White.

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Dirigirá Facundo Altuna.

En tanto, a las 15.30, Tiro Federal será anfitrión de Rosario Puerto Belgrano --uno de los escoltas-- en el Pirrone.

Juan Miranda impartirá justicia.

Mañana, en tanto, chocarán Pacífico de Bahía Blanca y Pacífico de Cabildo en el Pirola, desde las 15.30.

Alvaro Richmond será el juez.

Y, finalmente, Dublin y Sansinena cerrarán la fecha el lunes --15.30-- en cancha de Libertad con el arbitraje de Ariel Turcuman.

*Las tablas

-Clausura: 1º) Olimpo, 6 puntos; 2º) Pacífico de Cabildo, Rosario y Sansinena, 4; 5º) Tiro Federal, 3; 6º) Pacífico BB, 1 punto; 7º) Dublin y Comercial, sin unidades.

-La general. 1º) Tiro y Rosario, 30 puntos; 3º) Comercial, 27; 4º) Sansinena, 25; 5º) Olimpo, 22; 6º) Dublin, 17; 7) Pacífico de Cabildo, 12; 8) Pacífico BB, 9.

En la A

En el horario de las 15.30, tres cotejos se jugarán el domingo y uno el lunes.

El domingo se medirán Sporting y sorprendente puntero San Francisco en el Enrique Mendizábal (Marcos Gómez), Liniers-La Armonía en el Alejandro Pérez (Pablo Leguizamón) y Libertad-Bella Vista en el Manuel Manzano (Franco Páez).

El lunes, en El Fortín, Villa Mitre será anfitrión de Huracán con contralor de Leopoldo Gorosito.

*Las tablas

--Clausura: 1º) San Francisco, 6 puntos; 2º) Liniers y Sporting, 4; 4º) Huracán, 2; 5º) Libertad, Bella Vista, La Armonía y Villa Mitre, un punto.

-La acumulada. 1º) Huracán, 28 puntos;: 2º) Liniers, 27; 3º) Bella Vista, 26; 4º) Villa Mitre, 20; 5º) San Francisco y Libertad, 19; 7º) Sporting, 17; 8º) La Armonía, 15.