Valentín Moral: "Creo que este año me respondí muchas preguntas"

Sansinena arrancó bien pisado el certamen Clausura de la Liga del Sur en el Promocional. La victoria ante Comercial --ganador del Apertura-- por 2 a 0 dejó al albirrojo expectante como uno de los escoltas del puntero Olimpo. El atacante Valentín Moral, quien marcó el gol que abrió el camino al triunfo, analizó el buen comienzo de su elenco y trazó un balance de lo que viene siendo su temporada.

El punta que se formó en Liniers --club del que se considera hincha-- y pasó por Tiro Federal parece haber encontrado continuidad y buen nivel en el conjunto que comanda Leandro Donayevich.

"Sinceramente, creo que este año me respondí muchas preguntas. El año pasado fui a buscar minutos (a Tiro Federal) y como nos los tuve me entró la incertidumbre de saber si me daba o no para jugar en la Liga. Entras pensar si uno es el problema o si tuve mala suerte, pero ahora lo estoy disfrutando más porque me volvía loco cuando no me salían las cosas", contó en El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

"Sabíamos que si aguantábamos el primer tiempo, en algún momento íbamos a tener alguna chance. Y, por suerte, lo pudimos ganar. Ellos fueron superiores en el primer tiempo, pero no tuvieron tantas y nosotros llegamos y concretamos en el segundo tiempo", resaltó sobre la victoria del sábado.

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