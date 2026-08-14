Lo detuvieron por incumplir su libertad condicional 

Por incumplir las conductas establecidas para su libertad condicional, un hombre fue detenido en la zona de Quiroga al 100.

La "detención efectiva" de Carlos Meneses, de 47 años, fue llevada a cabo por personal de la comisaría Séptima.

Esto obedeció a una orden judicial del Juzgado de Ejecución Penal N° 02, a cargo del dr. Claudio Brun.

Se informó que el detenido fue puesto a disposición del magistrado para continuar con las diligencias legales correspondientes al caso.