Arrestaron a un menor que baleó el frente de una vivienda

Un adolescente fue arrestado en las últimas horas por la policía acusado de disparar con un arma de fuego contra el frente de una vivienda ubicada en la zona del barrio 1810, informaron fuentes oficiales.

Desde el Comando de Patrulla indicaron que el joven de 16 años fue aprehendido en Podestá al 2.300, pese a que intentó escapar y resistirse al procedimiento.

Los efectivos realizaron un rastrillaje en el sector, aunque no pudieron lograr el secuestro de la pistola recortada (según describió la víctima) utilizada para la agresión.

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Los voceros mencionaron que el hecho se produjo poco antes, en el sector de calle 1810 al 500, cuando el imputado habría efectuado disparos sobre el frente de una casa y amenazado de muerte a una mujer de 47 años y a su hija.

Por el caso se le dio intervención a la fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, donde se iniciaron actuaciones por los delitos de abuso de armas, amenazas agravadas y desobediencia y resistencia a la autoridad.