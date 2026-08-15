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El Che García reemplaza a un DT argentino en un equipo donde jugó un bahiense

Néstor llega a El Calor de Cancún, que lleva dos victorias y seis derrotas.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

El entrenador bahiense Néstor Rafael García (61 años) dirigirá a El Calor de Cancún, equipo que disputa la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, en México.

El Che llega en lugar de otro argentino: Silvio Santander.

“No he podido ayudar en este arranque de competición a conseguir buenos resultados y es mi absoluta responsabilidad. Deseo que el equipo progrese y cumpla las expectativas, ya que la organización y la afición lo merecen”, dijo el entrenador en un mensaje de despedida.

El equipo suma dos victorias y seis derrotas (tres de local), anota a razón de 77,6 puntos por partido y le convierten de promedio, 83,3.

Este fin de semana el equipo contará con un DT interino para la enfrentar a Correcaminos.

El Che será el segundo bahiense vinculado a El Calor de Cancún, tras la participación de Lucas Faggiano, quien jugó la temporada anterior, previo a vincularse a Boca.

García es un experimentado en revertir situaciones adversas y llega con el respaldo de su rico historial internacional, tanto a nivel equipos como selecciones, siendo su última participación, justamente, al frente de Dominicana durante 2026 en el proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo 2027.

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