Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 16 de agosto
Satelmet pronostica una temperatura máxima de 16 grados centígrados.
El servicio de Satelmet pronostica para este domingo 16 de agosto en Bahía Blanca y la zona una temperatura mínima de nueva grados centígrados y una máxima de 16.
En la mañana el tiempo será nuboso y húmedo. El viento tendrá intensidad leve del sector Oeste. La visibilidad será regular por niebla tornando a buena.
Por la tarde tendremos tiempo fresco con cielo parcialmente nublado. El viento se prevé con intensidad leve del Sudoeste rotando al Sudeste y el índice de radiación
ultravioleta será normal. La visibilidad buena.
La noche será fría con nubosidad variable, se estima para media noche una temperatura de 8 grados centígrados.
El tiempo en la región:
MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío y húmedo con nubosidad variable a fresco. Ascenso de temperatura. Viento leve del Sudoeste rotando al Sudeste. Temperatura 9/13.-
ZONA VENTANIA: Frío y húmedo con niebla a fresco y soleado. Ascenso de la temperatura. Viento leve Sudoeste rotando al Sudeste. Temperatura 7/15.-
GUAMINI: Frío, bancos de niebla a fresco con soleados. Ascenso de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Sudoeste rotando al Sur. Temperatura 8/17.-
VIEDMA Y PATAGONES: Frío con nubosidad variable a fresco. Poco cambio de temperatura. Viento leve del Noroeste rotando al Sur con períodos de moderado. Temperatura 8/13.-
NEUQUEN: Frío con soleados a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento moderado del Sudoeste. Temperatura 4/13.-