Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 16 de agosto

El servicio de Satelmet pronostica para este domingo 16 de agosto en Bahía Blanca y la zona una temperatura mínima de nueva grados centígrados y una máxima de 16.

En la mañana el tiempo será nuboso y húmedo. El viento tendrá intensidad leve del sector Oeste. La visibilidad será regular por niebla tornando a buena.

Por la tarde tendremos tiempo fresco con cielo parcialmente nublado. El viento se prevé con intensidad leve del Sudoeste rotando al Sudeste y el índice de radiación

ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

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La noche será fría con nubosidad variable, se estima para media noche una temperatura de 8 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío y húmedo con nubosidad variable a fresco. Ascenso de temperatura. Viento leve del Sudoeste rotando al Sudeste. Temperatura 9/13.-

ZONA VENTANIA: Frío y húmedo con niebla a fresco y soleado. Ascenso de la temperatura. Viento leve Sudoeste rotando al Sudeste. Temperatura 7/15.-

GUAMINI: Frío, bancos de niebla a fresco con soleados. Ascenso de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Sudoeste rotando al Sur. Temperatura 8/17.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío con nubosidad variable a fresco. Poco cambio de temperatura. Viento leve del Noroeste rotando al Sur con períodos de moderado. Temperatura 8/13.-

NEUQUEN: Frío con soleados a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento moderado del Sudoeste. Temperatura 4/13.-