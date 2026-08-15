Mundial de hockey: Las Leonas empataron con Estados Unidos por 1-1

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped empató este sábado en un tanto contra Estados Unidos, en el estreno mundialista que se disputa en Países Bajos y en Bélgica.

Brisa Bruggesser fue quien convirtió el gol para poner a la Selección momentáneamente en ventaja, mientras que el empate estadounidense llegó vía Emma Deberdine cerca del cierre del segundo cuarto.

El partido correspondió al grupo B y se disputó en en el Belfius Stadium de Bélgica.

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El próximo compromiso del combinado femenino argentino será este lunes contra Alemania, a las 12 (hora de nuestro país). El siguiente partido lo jugarán ante Escocia el miércoles venidero, a las 6 (hora de nuestro país).

Las Leonas cuentan con Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofia Tocalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchenetti, Paula Ortiz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas. Entrenador, Fernando Ferrara.

Mañana, Los Leones

En mismas sedes se juega en simultáneo el Mundial de hockey masculino.

Los Leones debutarán este domingo ante Japón, a las 14 (hora de nuestro país) por el grupo A (en Países Bajos).

Son onducidos por Lucas Rey y cuentan con Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuen Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Mendez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zárate.