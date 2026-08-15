“Representando”: el posteo del Atlético con Cuti Romero y la bandera argentina

La imagen de Cuti con la bandera argentina. (@atleticodemadrid). Foto: NA.

El Atlético de Madrid volvió a darle un fuerte protagonismo argentino a sus redes sociales este sábado al publicar imágenes de Cristian “Cuti” Romero posando con la bandera argentina, pocas horas después de oficializar su incorporación desde Tottenham, y acompañó las fotografías con un mensaje tan breve como significativo: “Representando”.

La publicación mostró al defensor cordobés durante su presentación como nuevo futbolista del equipo conducido por Diego Simeone, con la bandera celeste y blanca desplegada como protagonista de una de las imágenes.

El gesto rápidamente generó repercusión entre los seguidores argentinos del club español, cuya identificación con el país se profundizó durante los últimos años por la presencia de futbolistas de la Selección y, fundamentalmente, por el extenso ciclo de Simeone como entrenador.

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Romero fue anunciado oficialmente este sábado después de que Atlético de Madrid alcanzara un acuerdo con Tottenham para adquirir su ficha.

El campeón del mundo firmó contrato hasta el 30 de junio de 2031 y se convirtió en uno de los principales refuerzos del conjunto madrileño para la temporada 2026/27.

La transferencia se concretó en una cifra cercana a los 40 millones de euros entre monto fijo y variables, después de varios mercados en los que el “Colchonero” había intentado incorporar al marcador central.

El defensor de 28 años también tuvo este sábado su primera jornada de trabajo en el Cerro del Espino y comenzó con tareas físicas individualizadas después de haberse incorporado recientemente al plantel.

Romero explicó además que su estilo futbolístico puede adaptarse especialmente a la identidad del Atlético y destacó como uno de los factores para elegir el club la presencia de varios compañeros de la Selección argentina.

El cordobés compartirá plantel, entre otros, con Julián Álvarez y Giuliano Simeone, mientras estará bajo las órdenes de un entrenador argentino como el “Cholo”.

Romero llegó a España después de cinco temporadas en Tottenham, donde disputó más de 150 encuentros, fue capitán y consiguió la Europa League 2025.

Ahora comienza una nueva etapa en Madrid y el Atlético eligió presentarlo también desde otro lugar: Cuti Romero, camiseta rojiblanca sobre el cuerpo, bandera argentina entre las manos y una palabra como mensaje: “Representando”. (NA).