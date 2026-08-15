Crimen en White: marchan pidiendo justicia por Santiago Vega
Desde las 19 horas, familiares, amigos y vecinos se manifestarán en la vecina localidad.
Familiares, amigos y vecinos marcharán esta tarde en Ingeniero White pidiendo justicia por el crimen de Santiago Vega, el joven de 19 años asesinado de un disparo a la salida de un bar de esa localidad.
Será a partir de las 19 horas, partiendo desde la parroquia Exaltación de la Santa Cruz, ubicada en avenida San Martín al 3.500.
"Queremos que esto sea un apoyo, que el fiscal sienta que tiene el apoyo de todo un pueblo, de la ciudad de Bahía Blanca, para que no haya otro Santi Vega. Nosotros necesitamos paz y estamos convocando a toda la gente para que vaya de manera pacífica, con una remera blanca y sin ningún símbolo político ni de ningún club", manifestó Marcelo, padre de la víctima.
Por el crimen permanece detenido Joaquín Eleazar Larraburu (25), quien intentó darse a la fuga tras el ataque e impactó su vehículo contra una rotonda a la altura de la comisaría local antes de ser aprehendido. La causa está bajo la órbita de la UFIJ N° 5, a cargo del fiscal Jorge Viego.