Sociedad Sportiva volvió al éxito de visitante en el cierre de la primera rueda

En su regreso tras dos partidos, Patricio Cantalejos aportó dos de los tres tries de Sociedad Sportiva en Mar del Plata. Fotos: Archivo La Nueva. y prensa Sporting.

Sin grandes modificaciones en las posiciones concluyó este sábado la primera rueda del Regional Pampeano A de rugby, que cuenta con la participación de clubes de las uniones Sur y Mar del Plata.

Sociedad Sportiva y Argentino, con presentes contrapuestos, se presentaron en simultáneo en Mar del Plata en compromisos por la séptima fecha.

Las Palomas se llevaron una valiosa victoria en su visita a Universitario por 23 a 16, encuentro que al cabo del primer tiempo también ganó (11-3).

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De este modo el elenco bahiense volvió a festejar tras dos derrotas consecutivas.

En este duelo y después de dos jornadas como baja por lesión, regresó a buen nivel el fullback Patricio Cantalejos, autor de los dos tries de Sportiva en la segunda parte (65m. y 71m.).

En la primera fracción fue su hermano, el segunda línea Francisco Cantalejos, quien sumó de a cinco puntos (24m.). Además, el wing Felipe Serrat aportó dos penales en el lapso inicial y una conversión en el complemento.

Sociedad Sportiva no pudo llevarse el punto bonus ya que "Uni" consiguió su único try a los 78m.

En las demás categorías fueron derrotas del Blanco: Intermedia por 28-12 y Preintermedia 40-12.

En otro de los partidos Argentino fue goleado por Sporting 94 a 14 (45-0 el primer tiempo), en uno de los finales más amplios en la historia de esta competencia desde 2009 a esta parte.

En los primeros 20 minutos del partido los locales ya habían conseguido los cuatro tries y el punto bonus para tomar distancia y consolidarse en el 2º puesto de las posiciones.

Los dos tries del Chancho llegaron a través del centro Guido Marconi (57m y 79m.), ambos convertidos por Pedro Selvarolo.

Argentino cerró esta rueda inicial sin victorias, mientas que Sporting agregó otro éxito a su gran momento con seis victorias en fila (no pierde desde la primera fecha ante Universitario).

En los partidos preliminares también hubo caídas del XV Azul, por 71-0 en Intermedia y por 83-7 en Preintermedia.

Esta tarde el único club que marcó un cambio en las posiciones fue Comercial. El campeón marplatense dio vuelta la historia en el segundo tiempo ante San Ignacio y lo venció de visitante 41-27.

Después de perder el primer tiempo 27-10, "Comercio" lo dio vuelta en los segundos 40 minutos con cuatro tries (sobre cinco apoyados).

Este triunfo le permitió acomodarse como 4º, en zona de semifinales, al aprovechar también la derrota de Universitario en su casa (Comercial ganó el partido entre sí por 25-15).

Por su parte Mar del Plata Club consolidó su liderazgo en el TRP A con otra victoria, hoy frente a Los Cardos por 38 a 5 en Tandil. Fue su tercera victoria consecutiva.

La octava se jugará el próximo sábado, con los choques Argentino-Comercial, Los Cardos-Sociedad Sportiva, Universitario-Sporting y San Ignacio-Mar del Plata.