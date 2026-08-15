Inspección y aprobación: Odesur analizó los avances y los Juegos Suramericanos entraron en la recta final

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Suramericana celebró este sábado una reunión de trabajo en Rosario, en el marco de la visita institucional destinada a supervisar los preparativos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El encuentro fue encabezado por el presidente de Odesur y del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, y contó con la participación del vicepresidente Paulo Wanderley, el secretario general Miguel Ángel Mujica, el tesorero Marco Arze, los vocales Damaris Young y Wanda Broeksema, además de José Luis Echeverry e Inés Remersaro, quienes participaron de manera virtual. También formaron parte de las actividades del organismo Mario Cilenti, Fabio Ramírez, Larissa Scherer, Raquel Sapienza, Anabela Moccia y Habib Domínguez, integrantes del equipo de Odesur.

Durante la reunión, las autoridades analizaron los distintos aspectos vinculados a la organización de los Juegos y evaluaron positivamente los informes presentados sobre el estado de avance de las tareas previstas para la realización del evento. La sesión permitió revisar temas estratégicos relacionados con la planificación deportiva, operativa y logística de la cita multideportiva más importante de la región.

La jornada se desarrolló luego de la recorrida realizada por las sedes deportivas y las Villas Suramericanas, actividad que permitió a los integrantes del Comité Ejecutivo observar de primera mano el progreso de las instalaciones que recibirán a los atletas y delegaciones del continente.

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Las actividades habían comenzado el jueves con la supervisión del avance de la infraestructura y de las instalaciones destinadas a los Juegos en las sedes de Santa Fe y Rafaela.

Ayer, en tanto, la tarea continuó en Rosario con la presentación de los avances en áreas clave para la realización de los Juegos, entre ellas estructura organizativa, presupuesto, licitaciones y compras, infraestructura, equipamiento deportivo, alojamiento, alimentación, transporte, servicios a los Comités Olímpicos Nacionales, voluntariado, ceremonias, marketing, comunicaciones y operación deportiva.

También se analizaron aspectos vinculados con el calendario de competencias, los eventos clasificatorios rumbo a Lima 2027, las inscripciones, el plan de boletería, los productos licenciados, la atención a los medios de comunicación, el cronograma del Seminario de Jefes de Misión, una presentación integral sobre el estado de avance del proyecto y una plenaria de cierre.

"Estamos concretando un proyecto transformador para la provincia de Santa Fe, con un legado impresionante. La ejecución de las obras nos llena de satisfacción porque demuestra que el deporte es tomado en su verdadera dimensión: como un eje que inspira, transmite valores, genera inversión y deja infraestructura para toda la comunidad”, expresó Moccia.

De cara a los próximos días, las tareas se concentrarán en los ajustes operativos finales, así como en la preparación de las ceremonias de Apertura y Clausura.

En paralelo, la cuenta regresiva hacia Santa Fe 2026 continúa avanzando también en el plano simbólico con el recorrido del fuego suramericano, una tradición que une a los países de la región y anticipa la llegada de los Juegos.