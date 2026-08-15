Torneo Clausura: San Lorenzo cortó la mala racha ante Unión

Auzmendi festeja el gol de la victoria. Foto: NA.

San Lorenzo, que fue recibido con silbidos, finalmente se impuso a Unión de Santa Fe por 1-0, como local, en un discreto partido disputado esta tarde en el estadio Nuevo Gasómetro, por la quinta fecha del Torneo Clausura de fútbol.

El único gol lo marcó el delantero Rodrigo Auzmendi, cuando se jugaban 19 minutos del segundo tiempo.

De esta manera, el equipo azulgrana -que venía de caer en el clásico frente a Huracán- sumó su segunda victoria en el certamen y se alejó del fondo de la tabla.