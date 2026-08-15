Con un penal errado por Messi, Inter Miami es goleado por Nashville 4 a 1

En su regreso a la titularidad, Lionel Messi falló un penal e Inter Miami pierde 4 a 1 ante Nashville como visitante al cabo de los primeros 45 minutos, en otra jornada de la MLS.

El astro argentino tuvo la posibilidad de la paridad a los 23 minutos, pero Brian Schwake le contuvo el disparo.

El local se puso en ventaja a los 17 minutos por intermedio del hondureño Andy Najar.

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El empate llegó 48 minutos de la primera mitad por intermedio del venezolano Telasco Segovia.

En el segundo tiempo, el local se puso en ventaja a los 4 minutos por intermedio del alemán Hany Mukhtar y amplió la cuenta a los 11 minutos a través del inglés Sam Surridge, tras una asistencia del argentino Cristian Espinoza.

Luego, a los 18 minutos, otra vez Hany Mukhtar marcó el cuarto tanto de su elenco.

En Las Garzas son titulares los argentinos Rocco Ríos Novo, Facundo Mura --salió lesionado a los 33 minutos--, Gonzalo Luján y Rodrigo De Paul.

Inter Miami --de pésimo presente-- viene de quedar eliminado de la Leagues Cup, que reúne a elencos de Estados Unidos y México.