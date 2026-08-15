Con un penal errado por Messi, Inter Miami es goleado por Nashville 4 a 1
El 10 argentino en su regreso a la titularidad falló otra vez desde los 12 pasos. Papelón de Las Garzas, que no paran de perder.
En su regreso a la titularidad, Lionel Messi falló un penal e Inter Miami pierde 4 a 1 ante Nashville como visitante al cabo de los primeros 45 minutos, en otra jornada de la MLS.
El astro argentino tuvo la posibilidad de la paridad a los 23 minutos, pero Brian Schwake le contuvo el disparo.
El local se puso en ventaja a los 17 minutos por intermedio del hondureño Andy Najar.
El empate llegó 48 minutos de la primera mitad por intermedio del venezolano Telasco Segovia.
En el segundo tiempo, el local se puso en ventaja a los 4 minutos por intermedio del alemán Hany Mukhtar y amplió la cuenta a los 11 minutos a través del inglés Sam Surridge, tras una asistencia del argentino Cristian Espinoza.
Luego, a los 18 minutos, otra vez Hany Mukhtar marcó el cuarto tanto de su elenco.
En Las Garzas son titulares los argentinos Rocco Ríos Novo, Facundo Mura --salió lesionado a los 33 minutos--, Gonzalo Luján y Rodrigo De Paul.
Inter Miami --de pésimo presente-- viene de quedar eliminado de la Leagues Cup, que reúne a elencos de Estados Unidos y México.