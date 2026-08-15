Bahía es finalista en el Provincial U15 Femenino de Chivilcoy

Bahía Blanca derrotó esta tarde a La Plata, por 70 a 40, mantuvo el invicto y se clasificó a la final del Provincial U15 Femenino, que se disputa en Chivilcoy.

Su rival será el ganador de la otra semi, que están disputando el local y Mar del Plata.

Isabella Massa arranca hacia el cesto.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Simona Ginóbili salió rápidamente, a raíz de la torcedura de un tobillo y mañana evaluarán si puede jugar.

El partido por el título será este domingo, a las 12, en el estadio Grilón Arena de Racing, donde se viene disputando todo el torneo.

Los cuartos fueron 20-13, 35-24 y 47-34.

En la fase de grupos, Bahía superó a Tres Arroyos, por 77 a 36 y a Mar del Plata, 76 a 62.

Bahía Blanca (70): Lola Pérez (10), Uma Di Yorio (15), Clara Pisani (15), Delfina Corenfeld (2), Milagros Pratdessus, Martina Bocca (1), Isabela Massa (9), Camila Gherzi (2),Carola Amore (6), Morena Santillán (10) y Simona Ginóbili. DT: Emiliano Roldán.

La Plata (40): F. Mongan, I. Lugones (5), P. Volker (10), D. Herrera, M.C. Cussigh (5), C. Ribeiro, M. San (9), J. Décima (7), J. Roldán (4), I. Sánchez, L. Porcel y A. Michelini. DT: Luciano Quin.

Cuartos: Bahía, 20-13, 35-24 y 47-34.

Árbitros: Lucas Franchi y B. Taro.