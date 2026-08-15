Para contener el dólar, el Banco Central redujo las compras de reservas al nivel más bajo en lo que va del año

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo en la primera quincena de agosto su ritmo de acumulación de reservas al nivel más bajo en lo que va del año, como parte de una estrategia deliberada orientada a no convalidar presiones sobre el tipo de cambio y sostener el sendero de desaceleración de la inflación, según se desprende de datos oficiales.

Durante las primeras semanas del mes, la autoridad monetaria que preside el economista Santiago Bausili promedió compras diarias por cerca de 28 millones de dólares, una cifra sustancialmente inferior a los promedios registrados en meses precedentes, como julio (103 millones de dólares diarios) y mayo (137 millones de dólares diarios), marcando una moderación en la absorción de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Pese a que la entidad encadenó ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado oficial —acumulando adquisiciones netas por 329 millones de dólares en el transcurso de agosto—, las reservas internacionales brutas experimentaron oscilaciones en torno a los 49.500 millones de dólares, condicionadas tanto por la menor intensidad compradora como por las variaciones en la cotización internacional de activos de reserva como el oro.

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Fuentes del sector financiero y del equipo económico señalaron que la retracción en el volumen de compras responde a la necesidad de no recalentar la plaza cambiaria en un contexto donde el dólar mayorista osciló en torno a la franja de los 1.487 a 1.500 pesos y la demanda privada de divisas se mantuvo activa.

En el mercado cambiario, la menor absorción oficial permitió descomprimir la cotización del dólar en el segmento mayorista y en las ventanillas del Banco Nación, que cerró la semana en 1.510 pesos, al tiempo que las cotizaciones bursátiles y financieras mantuvieron brechas acotadas, según reflejaron reportes especializados.

Con este esquema, en el Palacio de Hacienda y en el BCRA priorizan en el corto plazo la estabilidad de la nominalidad y el ancla cambiaria por sobre la velocidad de recomposición del balance de reservas brutas, apostando a consolidar el descenso en las expectativas de precios tras conocerse los últimos indicadores inflacionarios. (N/A)