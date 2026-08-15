Provincia, con la base de Bahía, perdió ante Entre Ríos en el Argentino U13

Provincia cayó esta tarde frente a Entre Ríos, 74 a 64, en partido correspondiente al Grupo 1 del Argentino U13 que se disputa en el Polideportivo Carlos Cerutti, de Córdoba.

Los cuartos fueron, Buenos Aires: 14-20; 30-40 y 47-50.

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El equipo bonaerense cuenta con el cuerpo técnico bahiense y siete jugadores que participan en nuestro medio.

Los números más destacados de ellos fueron los siguientes: Juan Manuel Majka (7 puntos y 4 rebotes), Gianluca Gatti (7 puntos), Romeo Fiadaron (8 puntos y 3 rebotes), Dante De Simón (3 puntos, 6 rebotes y una asistencia), Ramiro Maggi (4 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos) y Martiniano Quinteros (6 puntos, un rebote y una asistencia). No ingresó Marlo Maceratesi.

Por el mismo grupo, Córdoba derrotó a Santiago del Estero, 90 a 31.

Provincia volverá a jugar este domingo frente a Santiago, a las 9.30 y ante el local, a las 20.

El Grupo 2 se desarrolla en el estadio Rodolfo Carrillo de la ciudad de Rosario y tiene como participantes a FeBAMBA, Mendoza, Río Negro y el local Santa Fe.

Los dos primeros de cada zona accederán al Final Four.