Se cierra la tercera fecha de la LBB Bronce: un partido se roba la atención

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Se completará esta noche la tercera fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino", que comenzó el miércoles con la victoria de Whitense ante Caza y Pesca Huracán Médanos, 58 a 50.

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El partido que abrirá la jornada será Fútbol y Tenis Club (Mayor Buratovich)-Sportivo Bahiense B, desde las 19 en Argentino.

En el juego más saliente, desde las 20, Barracas recibirá a Bahiense del Norte B.

Los otros tres encuentros, a la misma hora, serán Bella Vista-Sporting (en L.N. Alem), Pellegrini-Los Andes y Fortín Club (Pedro Luro)-Velocidad.

Barracas-Bahiense B

Barracas y Bahiense llegan con idéntico puntaje. Y los dos ganaron uno y perdieron otro (ambos ante Sporting) en este inicio.

Es un partido clave para ambos pensando en una posible igualdad de puntos.

Cancha: El Bosque (Barracas).

Árbitros: Mariano Enrique y Sam Inglera.

Novedades: en Barracas no juegan Mauro Capurso y Martín Quevedo (ambos de viaje).

En tanto, el tricolor tiene en duda a César Massa, quien viajó al Provincial U15 (juega su hija), al igual que Franco Pérez, quien lleva algunos días atravesando un cuadro gripal.

Antecedente: Bahiense 71, Barracas 67.

Bella Vista-Sporting

Sporting ganó los dos partidos de este segundo tramo, mientras que Bella Vista sumó una victoria como local y una derrota de visita.

Hoy no se permitirá el ingreso de público identificado con el visitante, tal cual el acuerdo firmado entre ambas instituciones en el primer tramo.

Solamente 10 representantes visitantes podrán acceder.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Árbitros: Sebastián Arcas y Alberto Arlenghi.

Novedades: los dos planteles están completos.

Antecedente: Sporting 83, Bella Vista 75 (en Espora).

Pellegrini-Los Andes

Pellegrini estrena su condición de único puntero y Los Andes intentará volver a ser el que fue de visitante, cuando llevaba 4 de 5 triunfos en esa condición. Después perdió en sus cuatro salidas.

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Árbitros: Marcelo Gordillo y Yamila Nicoletta.

Novedades: el azulgrana no tiene a los hermanos Bautista y Santiago Frayssinet (lesionados) y, probablemente, tampoco a Mateo Barrera (talón).

En Losa no estará Iván Debrakeler (lesionado en un hombro).

Antecedente: Los Andes 58, Pellegrini 79.

Fútbol y Tenis-Sportivo B

Fútbol y Tenis llega revitalizado por el último triunfo (ante Fortín) luego de 12 derrotas en fila. Mientras que Sportivo perdió los dos primeros juegos, ante los últimos finalistas, Caza y Pesca y Pellegrini.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Árbitros: Eduardo Ferreyra y⁩ Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Novedades: el local está muy limitado, a raíz de lesiones y viajes, mientras que en el tricolor regresa Baltasar Wais (U21), recuperado de la lesión en un hombro. En tanto, no juegan Yoel Asnaghi (rodilla) y Matías Pristupa y Joaquín Abad, ambos de viaje.

Antecedente: Sportivo 70, Fútbol y Tenis 52.

Fortín Club-Velocidad

Fortín intentará sumar doble por primera vez y Velocidad de repetir como lo hizo en la primera parte, en uno de los dos triunfos que consiguió en la temporada.

Cancha: Polideportivo Blas Ciccone (Fortín).

Árbitros: Lucas Andrés y Mauro⁩ Guallan.⁩

Novedades: los de Luro se presentan sin bajas y el azulgrana continía sin Nahuel Ocampos (esguince) y no tiene a Tomás Rollhaiser, por motivos laborales.

Antecedente: Velocidad 76, Fortín 67.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

1º) Pellegrini (11PG-2PP), 14 puntos

1º) Caza y Pesca (9-5), 14 (*)

3º) Bahiense B (10-3), 13

3º) Barracas (10-3), 13

5º) Sporting (8-5), 12,5

5º) Whitense (7-7), 12,5 (*)

7º) Sportivo B (8-5), 11,5

7º) Los Andes (7-6), 11,5

9º) Bella Vista (4-9), 10

10º) Velocidad B (3-10), 9,5

11º) Fútbol y Tenis (2-11), 9

12º) Fortín Club (0-13), 7,5

(*) Tienen un partido más.