Monte Hermoso confirmó los shows para la Primavera: Guasones y Cruzando el Charco

Guasones y Cruzando el Charco serán los espectáculos durante la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Primavera en Monte Hermoso, que se desarrollará entre el 19 y el 20 de septiembre próximos.

Sin embargo, por estos días el municipio montehermoseño todavía se encuentra analizando dos cuestiones fundamentales: dónde se llevarán a cabo los recitales y cómo se verá afectada la logística y el movimiento de los miles de jóvenes que visitan el balneario en estas fechas.

Hoy en día, la tradicional plaza parque General San Martín se encuentra en obra, ya que se proyecta la construcción de un espacio que le dé continuidad al centro comercial del balneario, con puestos de comida, artesanos y demás. Por lo tanto, el uso del tradicional escenario estaría, en principio y oficialmente, descartado. Sin embargo, fuentes bien informadas confirmaron a La Nueva. que más allá de estos trabajos, finalmente este será el lugar donde se lleven a cabo los recitales.

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En cuanto a la rambla y el sector costero, tampoco hay garantías de que puedan utilizarse: el temporal de mayo pasado causó muchos destrozos en todo el lugar y todavía no se han podido hacer las refacciones necesarias. Si bien la Fiesta de la Primavera es la que abre el calendario de eventos que desemboca en la apertura de la temporada de verano a principios de diciembre, la idea seguramente es que todo esté preparado para esa fecha.

"Estamos analizando distintos lugares, pero todavía no tomamos una decisión", confirmaron desde la comuna.

Mientras tanto, en los últimos días se confirmó una de las cuestiones más esperadas año a año: quiénes van a ser las bandas que se van a presentar. En esta oportunidad, los nombres fueron dos viejos conocidos del balneario, pero no por eso dejan de ser dos de las agrupaciones más convocantes del rock nacional de los últimos años.

"La fiesta va a ser el 19 y 20 de septiembre, con dos grandes bandas que ya están confirmadas y que son Cruzando el Charco y Guasones —aseguró el secretario de Turismo montehermoseño, Franco Gentili—. Estamos muy contentos y muy felices, porque es algo en lo que venimos trabajando mucho".

Al respecto, el funcionario destacó el haber podido cerrar dos nombres de tanto peso, sobre todo teniendo en cuenta el actual contexto económico a nivel nacional.

"Le hemos buscado la vuelta, ya que es uno de los eventos más importantes que tiene Monte Hermoso. Además, seguramente contaremos con un patio gastronómico, food trucks y beer trucks, junto con bandas locales y regionales. Vamos a tener listo un gran cronograma de actividades", sostuvo.

Gentili también aclaró que existen dudas sobre dónde se emplazarán los principales puntos de los festejos.

"En la plaza parque estamos haciendo un nuevo proyecto comercial muy interesante e importante, que va a cambiar el aspecto comercial de Monte Hermoso: se trata de un paseo de artesanos y una feria comercial con más de 30 locales gastronómicos y comerciales. Sin embargo, eso va a impedir el desarrollo de la Fiesta de la Primavera en su escenario habitual, por lo que estamos buscando alternativas", señaló.

En cuanto al frente costero, reconoció que las secretarías de Servicios y de Obras Públicas están trabajando intensamente para acondicionar el sector costero de cara a la fiesta.

"Queremos que aquellos chicos que vengan solos o con su familia estén seguros, y eso lógicamente lo vamos a garantizar —dijo—. Por eso se viene trabajando en el orden, en la limpieza y en el acondicionamiento de ese lugar, sobre todo en la zona céntrica".

FECA

El funcionario montehermoseño destacó que este domingo se realizará el cierre de la primera edición de Feca, el Festival del Café que se lleva a cabo en el Paseo del Pinar.

La celebración está dedicada al consumo de café de especialidad —de calidad premium—, además de todo lo concerniente a los granos y la molienda del producto.

"El consumo de café de calidad llegó para quedarse, y nos pareció una buena idea vincularlo al turismo gastronómico. Y, como estamos en invierno, sumamos destilados, whisky, gin, chocolates, alfajores y productos regionales", dijo.

Más allá de distintos puestos comerciales ubicados en el Paseo del Pinar, hay charlas y talleres sobre cafetería y destilados, para todo público. A esto se suma un patio gastronómico con confiterías y pastelerías invitadas, junto con música en vivo con bandas y un DJ. (Agencia Monte Hermoso)