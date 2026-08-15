Recuperan una moto robada en Carmen de Patagones

A partir de una denuncia realizada por un vecino, quien había manifestado que dejó estacionada su moto afuera de su domicilio, posteriormente robada, personal de la UIDDI Patagones mediante un trabajo de Inteligencia Criminal y en base a declaraciones testimoniales recabadas, lograron establecer que el mismo se encontraba en poder de un hombre en un domicilio de la calle Bella Flor, del Barrio Villa Linch, de Carmen de Patagones.

Mediante dos allanamientos, con colaboración del Comando Patrulla Rural Patagones (CPR) y DDITDI Drogas Ilícitas, procediendo (en una de las viviendas) secuestraron la moto, una Benelli 180S, de color blanca, con posterior comunicación a la Ayudantía Fiscal Patagones, interviniente en la causa.

Agencia Patagones