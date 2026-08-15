Patagones: buscan a un hombre de 49 años de edad ausente desde el viernes

Sergio Bellini falta en su hogar desde el día viernes

La Policía de Patagones informó que familiares y amigos están en busca del paradero de Sergio Bellini de 49 años de edad quien se ausentó de su hogar el pasado viernes y no ha vuelto a ser visto.

Bellini mide 1,78 mts., de estatura, es de tez blanca, tiene ojos marrones, cabello corto entrecano, posee tatuaje con las iniciales “SB” en el brazo derecho, y tatuaje con un “dibujo de Dragón” en la espalda.

Posiblemente al momento de su desaparición vestía pantalón color marrón claro, alpargatas, camisa clara con rayas rojas, pullover color verde, boina color bordo.

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Se solicita que ante cualquier información sobre dicho ciudadano, se comuniquen a la brevedad a Comisaría más cercana o a números telefónicos 02920-463885 / 02920-464037, pertenecientes a la Estación Policía Seguridad Comunal Carmen de Patagones.