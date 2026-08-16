Monte Hermoso avanza en la recuperación y puesta en valor de su Laberinto Vegetal

En Monte Hermoso se viene trabajando intensamente en la recuperación del emblemático Laberinto Vegetal, ubicado en el Paseo del Pinar, un espacio que tenía una década de deterioro y abandono tras sufrir hechos de vandalismo y falta de mantenimiento.

Las obras actuales contemplan una renovación de su infraestructura de riego, trabajos de poda y readecuación paisajística, con miras a lograr su reapertura formal de cara a la próxima temporada de verano, generando una nueva alternativa al circuito de atracción turística y paisajística.

En este marco, en los últimos tiempos se desarrolló una serie de intervenciones, entre las que se cuentan la ejecución de nuevas perforaciones hídricas, la colocación de bombas y la instalación de un sistema de riego por goteo individualizado para cada ejemplar vegetal, además de un esquema diseñado para el parquizado del entorno, que comprende tareas de demarcación de divisiones y acondicionamiento general del sector.

Asimismo, se realizaron tareas de poda de conducción, entramado de ramas para cubrir espacios vacíos, fertilización y la incorporación de nuevas especies.

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El diseño original del Laberinto Vegetal estuvo a cargo del reconocido ingeniero paisajista Alfredo Benassi. Ocupa un cuadro central de 50 metros por lado, totalizando una superficie de 2.500 metros cuadrados, en el cual se despliegan siete círculos concéntricos de cerco vivo formados por laurentinos, cuya disposición simula los anillos de la óptica de aumento del histórico Faro Recalada.

El recorrido hacia el laberinto forma parte de una experiencia paisajística imperdible. El trayecto se inicia en una cabaña de troncos y serpentea a lo largo de un sendero de 300 metros, rodeado de una variada vegetación donde predominan los pinos en sus alrededores, acompañados por especies como acacias, aromos, sóforas, robles, fresnos, cedros y eucaliptos.

En ese sentido, el secretario de Gestión y Mantenimiento Urbano de Monte Hermoso, Ariel Siebenhaar, precisó que el objetivo es reacondicionar el espacio central e integrar formalmente el laberinto al circuito de atractivos del Paseo del Pinar hacia el mes de diciembre.

A futuro, recordó, el proyecto plantea una segunda etapa de ampliación que incluirá la construcción de un laberinto exterior conformado por vegetación de menor altura. También contempla una fuente proyectada para albergar plantas acuáticas.

Puesta en valor

Siebenhaar explicó que la intervención sobre el Laberinto Vegetal se enmarca en un plan de puesta en valor de los espacios verdes del distrito, articulado a través del área de control de espacios verdes del municipio.

Así, en el Paseo del Pinar y sus inmediaciones se han desarrollado trabajos de limpieza general, movimientos de suelo para emprolijamiento de la superficie y colocación de especies ornamentales para el embellecimiento del entorno.

"Estas labores operativas previas en el predio incluyeron la limpieza y acondicionamiento del sector del Sinuoso Este, así como la colocación de plantas colgantes y arreglos florales en diversos sectores", explicó.

Estas tareas, agregó, buscaron adecuar la infraestructura general del parque y sanear los sectores circundantes antes de consolidar la reestructuración completa del laberinto.

Como parte de este plan de infraestructura urbana y paisajística, la comuna montehermoseña viene ejecutando intervenciones complementarias en diversos espacios públicos del distrito. Estas acciones se suman a otros proyectos en desarrollo dentro del municipio, tales como la puesta en valor de la plazoleta del Inmigrante y los trabajos sobre el recorrido peatonal de la calle Bahía Blanca. (Agencia Monte Hermoso)