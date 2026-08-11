Monte Hermoso ya es parte del programa estratégico regional que impulsa la UIBB

“Monte Hermoso no es un distrito agrícolo-ganadero. Somos un destino claramente turístico y a la vez un sitio ideal para mostrar todo lo bueno que produce la Región. Nos ponemos a disposición de la Unión Industrial y de toda la zona para ser esa especie de vidriera y ayudar de una buena vez a vender un buen producto regional”.

En esos términos se refirió Hernán Arranz, intendente municipal del distrito balneario, acerca del convenio firmado ayer con Gustavo Elías, presidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca. Y que pone el foco en el fortalecimiento de capacidades locales y en la articulación público privada para el desarrollo productivo de nuestra Región.

El acuerdo se basa en la puesta en marcha de programas estratégicos con dicho municipio, por el cual la entidad gremial empresaria puso a disposición toda su capacidad técnica, institucional y profesional.

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Se trata del undécimo convenio de este tenor que promueve la UIBB, ya que anteriormente lo había hecho con las comunas de Adolfo Alsina, Villarino, Saavedra, Tornquist, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Guaminí, Coronel Pringles y Coronel Suárez.

“Monte Hermoso y toda la Región necesitan de Bahía Blanca y principalmente de gente como Gustavo (Elías), de la Unión Industrial, comprometidas con el desarrollo de un ámbito que no tiene límites, porque el Sudoeste bonaerense, los distritos que conformamos la Sexta Sección, reunimos un potencial a todo nivel por optimizar”, manifestó Arranz, quien estuvo acompañado por la subsecretaria de Producción del municipio, Natalia Abraham.

El jefe comunal del distrito turístico resaltó las bondades en recursos naturales que posee la Región.

“Las sierras y nuestras playas, que son las mejores del país y están en el sur de la provincia de Buenos Aires, ofrecen un marco ideal para promover todo lo que produce la zona”, resaltó.

El intendente montehermoseño señaló que una ciudad como Bahía Blanca, con su Puerto, sus industrias, el Polo Petroquímico, resulta un sitio claramente seductor para toda la Región.

“Pero desde la política estamos en deuda para ponernos de acuerdo. Independientemente del color ideológico es hora de tirar todos juntos hacia un futuro superador. Que toda nuestra potencialidad se vea reflejada en acciones concretas, de allí que veo con optimismo lo que redunde de este acuerdo”, manifestó.

“Estamos frente a la oportunidad de adoptar decisiones políticas. Hablé con Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, sobre la idea de generar, entre todos, un buen producto regional. Se viene una gran oportunidad. Tenemos con qué para dar pelea, pero juntos, y con la articulación púbico-privada”, finalizó.

Por su parte Gustavo Elías, quien estuvo acompañado por toda la mesa directiva de la UIBB, le agradeció especialmente a Hernán Arranz) su vocación de sumarse a esta movida regional y la confianza que deposita en la Unión Industrial y en cada uno de los distritos que ya han rubricado el convenio.

“Esto marca un antes y un después en el ámbito regional. Estamos tratando de abrazar a la Región y que la Región nos abrace a nosotros”, sostuvo el empresario bahiense.

“Se trata de un trabajo conjunto. Como lo dijo Hernán, dejemos de lado las mezquindades y los colores políticos en la búsqueda de encarar un proyecto general que potencie a la Región. La política es el ámbito de la transformación de las cosas y sin ellos, los políticos, en este caso intendentes, legisladores, etc., es muy difícil traccionar ideas y proyectos comunes”, manifestó.

Elías aclaró que Monte Hermoso es el undécimo municipio que se suma a la iniciativa que asumió la Unión Industrial de Bahía Blanca.

“Y se van a sumar varios más de la Sexta Sección. Vamos por el camino correcto”, señaló.