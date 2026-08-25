Cuatro propuestas bien diferentes para vivir el último fin de semana de agosto

El último fin de semana de agosto llega con una agenda variada y propuestas para públicos muy diferentes. Desde la elegancia del ballet clásico hasta el rock de Piti Fernández, pasando por una obra teatral de fuerte contenido histórico y un homenaje a Queen, hay una opción diferente para cada noche.

Jueves 27: La Bella Durmiente

El recorrido comienza con una de las grandes obras del ballet clásico. El Ballet Clásico de San Petersburgo presenta La Bella Durmiente, una puesta basada en el clásico de Tchaikovsky, con una propuesta que combina música, danza y tradición.

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Jueves 27 de agosto | 21 hs.

Gran Plaza Teatro

Viernes 28: Piti Fernández

El viernes será una noche de rock. Piti Fernández, cantante de Las Pastillas del Abuelo, llega a Bahía Blanca en el marco de su Gira 2026, con un repertorio que recorre su trayectoria y sus canciones más reconocidas.

Viernes 28 de agosto | 21 hs.

Teatro Rossini

Sábado 29: El Cazador y el Buen Nazi

La propuesta teatral llegará el sábado al Don Bosco. Jean Pierre Noher y Ernesto Claudio protagonizan esta obra de Mario Diament, dirigida por Daniel Marcove, que pone en escena un encuentro entre dos hombres y abre una profunda reflexión sobre la memoria, la identidad y los límites de la responsabilidad.

Sábado 29 de agosto | 21 hs.

Teatro Don Bosco

Domingo 30: Experiencia Queen

El cierre del fin de semana será a puro rock. Experiencia Queen – Greatest Hits Tour 2026 propone revivir en vivo algunos de los grandes clásicos de la banda británica liderada por Freddie Mercury, en un espectáculo pensado especialmente para los fanáticos de Queen.

Domingo 30 de agosto | 20 hs.

Teatro Don Bosco

Cuatro días, cuatro propuestas y una misma invitación: elegir el plan y vivirlo en vivo.

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