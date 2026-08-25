Caso Del Valle: "Este perverso no puede volver a la calle", dijo una familiar de la víctima

La abogada Yamila Segovia, que impulsó la búsqueda de Alberto Martín Del Valle, el sujeto detenido en las últimas horas en el conurbano bonaerense e imputado de violar a una nena de 11 años en Puan, dijo que a partir de ahora comienza una "dura batalla legal" para intentar evitar la posible prescripción de la causa penal.

"Desde el arresto de este perverso siento miles de cosas. Tengo alegría, pero también me remueve muchas situaciones. Es un paso gigante saber que está detenido", comentó la joven, familiar de la víctima.

Admitó que seguramente la defensa de Del Valle vaya a pedir el sobreseimiento por prescripción.

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"El planteo posiblemente va a estar, pero, acompañada por los doctores Leonel Báez y Norberto Filippini, vamos a luchar y defender la causa. Es una batalla jurídica que estamos dispuestos a dar".

"No basta solamente con un buen argumento jurídico o una estrategia, acá lo que también ayuda mucho es el acompañamiento de cada uno que escucha el caso. No se puede permitir que este tipo, que tantos años se escondió e hizo lo que quiso, logre quedar impune. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias", siguió diciendo.

Segovia manifestó que "hay que lograr que los jueces entiendan que este perverso no puede volver a la calle. La condena debe ser ejemplar y el equipo tiene argumentos sólidos para que esta causa continúe".

Respecto del tiempo durante el cual Del Valle se mantuvo prófugo, indicó que "lo benefició el combo perfecto de una justicia lenta, que no es tan efectiva, y a eso se le sumó que se cuidó un poco. De hecho, su nombre no aparece en ningún lado, ya sea en aplicaciones o movimientos bancarios. Incluso, tiene una hija de 14 años a la que no reconoció, porque sabía perfectamente que su identidad no podía estar en ningún sitio. Claramente lo han asesorado y ayudado para buscar la impunidad con una posible prescripción".

Sostuvo además que "es un caso aberrante por donde se lo mire. Sometió a una nena de 11 años a punta de pistola para abusarla, la dejó embarazada y no conforme la llevó a un lugar clandestino para someterla a un procedimiento de aborto. Es una locura lo que está pasando".

En este sentido, destacó que la divulgación del caso "ayudó" para que se pueda detener al sujeto.

"Es tremendo saber que lo detuvieron pero no poder estar tranquilos, porque resta una batalla legal importante", finalizó.