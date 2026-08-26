Recuperaron una moto en un allanamiento en Berutti al 2900

El personal de GTO de la Comisaría Segunda y la UPPL realizaron un allanamiento en el que recuperaron un Honda Tornado que había sido robada de un domicilio en calle Vieytes durante este mes.

El procedimiento se realizó este martes por la tarde, en un domicilio ubicado en calle Berutti al 2900, con la intervención del Juzgado de Garantías N.º 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La investigación se inició a raíz de la denuncia Penal radicada en la Comisaria Segunda, ,donde informaron la sustracción de una moto Honda Tornado.

Durante el allanamiento se procedió al secuestro de una motocicleta Honda Tornado, color negro cuyos números de cuadro y motor coincidían con los del rodado sustraído. Asimismo, que la motocicleta había sido armada utilizando cachas plásticas y otros componentes pertenecientes al vehículo denunciado como sustraído.

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En el lugar se procedió a la aprehensión de Hernán José Melipil de 18 años de edad, quien quedó imputado por el delito de encubrimiento. El detenido además se constató que tiene antecedentes por robos de motos y bicicletas en el centro y macrocentro.

Interviene la UFIJ N.º 7 y el Juzgado de Garantías N.º 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca.