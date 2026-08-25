Detuvieron a un hombre en Tierras Argentinas por narcomenudeo

Un hombre de 34 años fue detenido en Donari al 1500, cuando procuraba ingresar a su vivienda, acusado de poseer estupefacientes con fines de comercialización.

Emilio Seijas tenía en su poder dos bolsas de nylon que contenían 17,4 y 1,5 gramos, respectivamente, además de una balanza de precisión y 20.600 pesos.

El arresto fue llevado a cabo por personal de la comisaría Quinta a instancias de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 19.

Del informe pericial, llevado a cabo por el equipo científico de Policía Federal, se pudo establecer que la cocaína tenía un 32,8 % de pureza.

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También se subrayó que es capaz de producir "236 dosis intravenosas, 184 intranasales y 140 fumadas", lo que se entiende como "cantidades que superan la consideración de consumo personal".