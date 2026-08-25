Detuvieron a un hombre en Tierras Argentinas por narcomenudeo
Al momento de su captura, tenía cerca de 20 gramos de cocaína.
Un hombre de 34 años fue detenido en Donari al 1500, cuando procuraba ingresar a su vivienda, acusado de poseer estupefacientes con fines de comercialización.
Emilio Seijas tenía en su poder dos bolsas de nylon que contenían 17,4 y 1,5 gramos, respectivamente, además de una balanza de precisión y 20.600 pesos.
El arresto fue llevado a cabo por personal de la comisaría Quinta a instancias de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 19.
Del informe pericial, llevado a cabo por el equipo científico de Policía Federal, se pudo establecer que la cocaína tenía un 32,8 % de pureza.
También se subrayó que es capaz de producir "236 dosis intravenosas, 184 intranasales y 140 fumadas", lo que se entiende como "cantidades que superan la consideración de consumo personal".