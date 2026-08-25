El posteo y la frase de Germán Pezzella, quien se despidió de River

Germán Pezzella, quien se encuentra apartado del plantel principal de River Plate desde el receso invernal, realizó un sugestivo posteo en sus redes sociales que parece alejarlo del club.

"Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias", puso el bahiense junto a una foto suya besando el escudo de la camiseta.

Si bien aún no hay información oficial, posiblemente en la próximas horas se conocerá cuál será el futuro del defensor campeón del mundo y quien fue uno de los jugadores que quedaron apartados del plantel principal durante la pretemporada.

Germán, de 35 años, debutó en la Primera del Millonario el 2 de marzo de 2012, en el empate ante Quilmes por la Primera Nacional.