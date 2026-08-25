Arrancó BahIA Summit 2026: “La ciudad y la región se ponen a la vanguardia del desarrollo”, alentó Gustavo Elías

“Este escenario marca una revolución y amerita la articulación entre todos los sectores, en este caso productivos. Nuestra ciudad y la Región pelean por su destino. Se ponen a la vanguardia del desarrollo que se viene”.

En esos términos el presidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca, Gustavo Elías, se refirió a los alcances de BahIA Summit 2026. Se trata del Congreso sobre Inteligencia Artificial Aplicada a la Producción cuyo inicio se llevó a cabo hoy y tendrá cierre mañana en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur, avenida Colón 80.

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El encuentro, que contó hoy con la presencia del intendente municipal Federico Susbielles y parte de su gabinete, reúne a referentes nacionales de la IA para compartir experiencias concretas y analizar sus aplicaciones en distintos sectores productivos.

Es una iniciativa local con proyección nacional y busca acercar experiencias concretas sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial en la producción, la industria, la investigación y los negocios.

Por otra parte, propone generar un espacio de intercambio, actualización y vínculo entre representantes de los sectores productivo, tecnológico, académico y público, consolidando a Bahía Blanca como un hub de IA aplicada a la producción.

La primera jornada estuvo enfocada en tendencias globales de IA en producción, desafíos y oportunidades, con énfasis en la infraestructura tecnológica de Bahía Blanca.

En tanto, la segunda, a llevarse a cabo hoy de 9 a 16, profundizará en casos específicos de implementación por industria: agronegocios, manufactura, educación e investigación.

Por último, el cierre del encuentro incluirá la firma de la Declaración de Bahía Blanca como Nodo IA del Sur, con compromisos concretos para el período 2026-2030.

El Congreso sobre IA cuenta con la participación de destacados disertantes de todo el país, entre ellos Sebastián Campanario, Laura Alonso Alemany, Carlos Regazzoni, Elsa Estévez, Enrique Díaz Cantón, Pablo Braña, Guillermo Simari, Giselle Gioffre y Matías Kulfas, entre otros.

Además, participan empresas locales del ecosistema bahiense como Naloo HR, Eycon, Forja AI, junto con aquellas que integran el Polo Tecnológico.

BahIA SUMMIT 2026 es una propuesta organizada en forma conjunta por la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB), la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, el Consorcio de Gestión del Puerto local, la Universidad Nacional del Sur (UNS), la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRBB), el Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación (ICIC-CONICET), el Polo Tecnológico Bahía Blanca y el Municipio a través de Bahía HUB.

El cronograma completo de disertaciones y expositores para la jornada de hoy se puede apreciar en bahiasummit.com.ar

Gustavo Elías sostuvo que resulta muy importante el anuncio del rector de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Vega, acerca de la apertura de un doctorado en Inteligencia Artificial Aplicada en la casa de altos estudios local.

“Eso se llama ponerse a la atura de las circunstancias. Tenemos todas las condiciones para liderar este proceso. Ser un faro de la Inteligencia Artificial para esta parte del mundo”, señaló el presidente de la UIBB.

Por su parte el médico y ex director del PAMI, Carlos Regazzoni, quien es uno de los expositores del encuentro, destacó la importancia del encuentro.

“Y quiero resaltar la visión empresaria que tuvo Gustavo Elías en ser el emprendedor de estas jornadas. Lo palpé como testigo presencial al momento en que tuvo esta idea. La Unión Industrial está representada por gente de trabajo que instaló a Bahía Blanca en el mapa productivo”, señaló.

Y acotó: “Acá tenemos a la Universidad Nacional del Sur como un gran complemento de lo que la Unión Industrial comenzó. La mejor manera de ponerse a la vanguardia. Es muy importante para esta región y yo diría para América Latina el anuncio de su rector (Daniel Vega) de crear el doctorado de Inteligencia Artificial Aplicada. Coordinar los principales centros de IA académicos de la Argentina representa una gran noticia. Salté de alegría. Felicitaciones a los bahienses porque se trata de una movida que dará qué hablar”, enfatizó.

En tanto, el ingeniero Diego Martínez, decano del Departamento de Ingeniería y Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional del Sur, indicó que cuando surgen estas tecnologías tan emergentes, explosivas y revolucionarias como la Inteligencia Artificial, lo mejor es aprender y conocer lo que está ocurriendo.

“Y para ello debemos reunirnos. Discutir entre seres humanos. Intentar entender de qué se trata semejante escenario. De allí la importancia de este evento que se desarrolla en Bahía Banca”, manifestó.