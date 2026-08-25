Quién es el funcionario de la Aduana acusado de filtrar información sensible

Un encargado del área de Investigaciones de la Dirección General de Aduanas Bahía Blanca, dependiente de ARCA, es el funcionario que está siendo investigado por los delitos de violación de secretos y encubrimiento.

Se trata de Federico Ezequiel Munafó, quien a su vez forma parte de la central del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), en función de vocal titular.

La oficina de Munafó, en el sexto piso de San Martín 145, sede de ARCA, fue allanada hoy de manera conjunta con su vivienda y la casa de una expareja.

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La medida se dispuso por orden judicial, a pedido del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, de la Unidad de Delitos Complejos.

A partir de una investigación iniciada a fines del año pasado, se habría establecido que, al menos en una causa por contrabando, el funcionario habría filtrado información sensible relacionada con unos procedimientos que se iban a disponer en el marco de dicho expediente.

Por eso mismo personal del área de Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina llevó adelante los allanamientos, que permitieron el secuestro de un teléfono celular, computadoras y documentación que puede ser útil para el caso.

Los investigadores creen que no se trataría de un hecho aislado. No descartan que pueda existir una estructura de corrupción.

De la mano de Echegaray

Federico Munafó habría ingresado en la ex AFIP hace casi 20 años, de la mano de Ricardo Echegaray, extitular del organismo durante el gobierno del kirchnerismo.

Echegaray fue expulsado hace algunos meses de la hoy ARCA por parte del gobierno actual, por su condena a 4 años y 8 meses de prisión en una causa de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (Oil Combustibles).

Ricardo Echegaray

El exjefe de los sabuesos es oriundo de Punta Alta y Munafó es el apellido del ala familiar materna, ingresando en el organismo varios familiares, entre ellos Federico.

En 2007, según publicó el diario Clarín, Marcelo Fabián Echegaray, hermano de Ricardo, ingresó en la exAFIP y ese mismo año tomaron a Federico Ezequiel Munafó.

Munafó permanece en libertad -la Justicia habría rechazado un pedido de la acusación para detenerlo- y en esa condición llegará a la próxima audiencia de formalización, donde se le harán conocer los cargos y eventualmente podrá declarar.