Dólar: el mercado advierte sobre el delicado equilibrio entre las tasas de interés y el tipo de cambio

El dólar mayorista rompió finalmente los $1.500 y cerró en el valor más alto de los últimos tres meses. Aunque las tasas de corto plazo mostraron moderación, la señal que empieza a observar el mercado es que el Gobierno estaría dispuesto a tolerar una mayor presión sobre el tipo de cambio para evitar que las tasas en pesos vuelvan a escalar.

Según información analizada por el economista Federico Pellegrini, el BCRA habría inyectado cerca de $1,3 billones la semana pasada a través de operaciones de mercado abierto, el mayor volumen del año.

La medida se produjo mientras las tasas de corto plazo comenzaban a estabilizarse y después de semanas en las que el Gobierno había utilizado el manejo de la liquidez para contener la presión cambiaria.

En este escenario, el mercado cree que el equipo económico puso un límite a la suba de las tasas y aceptó que la cotización supere los $1.500. El analista explica que aunque las curvas en pesos se estabilizaron, mantienen rendimientos considerablemente más altos que hace un mes. El punto de tensión ahora es cuánto más puede avanzar el tipo de cambio sin que vuelva a acelerarse la demanda de cobertura.

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El riesgo está en que una baja de las tasas modifique el incentivo de permanecer en pesos. “Si las tasas en pesos quedan por debajo de la inflación esperada o de la expectativa de devaluación, el carry trade pierde atractivo”, advierte Pellegrini.

En ese escenario, los inversores pueden comenzar a desarmar posiciones en pesos y buscar cobertura en dólares. El próximo test llegará con la licitación del Tesoro del jueves. Antes del llamado, el Gobierno realizó un canje con el BCRA de una Lecap de agosto por un Boncap 2027, reduciendo parte de los $13.900 millones.

El resultado será seguido también desde el frente cambiario. “Una licitación floja no es sólo un problema fiscal. Puede convertirse en un problema cambiario”, sostiene Pellegrini.

En ese escenario, los pesos que quedan liberados pueden transformarse en demanda de dólares si no encuentran un rendimiento atractivo. El equilibrio se vuelve más frágil hacia 2027, cuando los vencimientos de deuda en pesos se combinan con las necesidades de dólares y la demanda de cobertura.

Para Pellegrini, el problema no será solamente conseguir los US$24.900 millones contemplados en el programa financiero, sino lograr que el mercado no tenga incentivos a dolarizarse.

Por eso, la pregunta del mercado es qué tipo de cambio estará dispuesto a tolerar el Gobierno para mantener las tasas moderadas y evitar que el costo de sostener el tipo de cambio termine trasladándose al crédito y a la actividad. (NA)