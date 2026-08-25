Copa Davis: Javier Frana definió el equipo que se presentará en el Ruca Che

El capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF, Javier Frana, dio a conocer este martes la nómina de jugadores que enfrentará a Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis, el 19 y 20 de septiembre en el Estadio Ruca Che de Neuquén, sobre superficie rápida bajo techo.

Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni fueron los elegidos por Frana, quien afrontará su primera serie en casa al igual que Navone, Tirante y Andreozzi, los dos últimos presentes este año en Busán, en la serie frente a Corea del Sur.

El cruce pondrá en juego un boleto de regreso a los Qualifiers 2027 y representará un hito federal sin precedentes: Neuquén se convertirá en la sexta provincia en albergar una eliminatoria oficial de Copa Davis (además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en la primera sede de la Patagonia en los 103 años de historia de la Selección en la competencia.

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Frana dejó un mensaje para el público: “Tenemos muchas ganas de estar en Neuquén, de compartir con el público que estará presente y también con todos los que nos seguirán apoyando a la distancia como ya lo vienen haciendo con este equipo argentino de tenis de Copa Davis”.

Al ser consultado sobre el proceso de selección, el capitán destacó el presente del tenis nacional: “Ha sido un proceso difícil. Afortunadamente, cuando eso se da es porque tenemos una gran cantidad de jugadores que han hecho méritos para ser elegidos. Es una situación muy virtuosa la de poder contar con tanta cantidad y variedad de jugadores”. Se refirió puntualmente a la ausencia de Horacio Zeballos (3° del ranking mundial de dobles), al explicar que “por temas personales y un proceso migratorio no fue posible tenerlo en cuenta”.

El presente de los convocados

El equipo estará liderado en singles por Francisco Cerúndolo (25°), quien acumula 11 participaciones coperas. El mayor de los hermanos Cerúndolo atraviesa un gran año tras haber conquistado el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Queen’s sobre césped. Acompañarán en el apartado individual Thiago Tirante (42°) y Mariano Navone (48°), dos jugadores de destacada progresión en el circuito.

Tirante viene de lograr victorias de jerarquía ante Novak Djokovic y Taylor Fritz en las giras de Masters 1000 de Cincinnati y Montreal, respectivamente, y de conseguir el ascenso más significativo para el tenis argentino en 2026: inició la temporada fuera del top 100 (106°) y hoy es el N°42 del mundo.

Por su parte, Navone vuelve al equipo tras haber logrado su primer título profesional en Bucarest y victorias de relevancia en canchas duras frente a rivales Top. Su única participación hasta el momento con la camiseta de la Selección había sido en la primera ronda de los Qualifiers 2025, frente a Noruega, donde disputó dos singles y consiguió el punto decisivo para la clasificación a la siguiente ronda.

El dobles estará respaldado por especialistas de amplia trayectoria. Guido Andreozzi (15° en la especialidad) sumará su segunda citación tras haber ganado este año el Masters 1000 de Indian Wells y alcanzado la final en Madrid. Completa la nómina Andrés Molteni (61°), con un recorrido consolidado de diez series disputadas vistiendo los colores nacionales.

En cuanto al rival, Turquía todavía no dio a conocer a sus convocados. Ubicado en el puesto N°33 del ranking de naciones, el equipo turco viene de ganarle a Eslovenia por 3-1 en condición de visitante en la primera ronda del Grupo Mundial I. Mert Alkaya, de 26 años y número 298 ATP; y Yanki Erel, de 25 y 303°, son sus tenistas mejor ubicados en el ranking mundial y suelen disputar el circuito Challenger, aunque sus mejores resultados los cosecharon en el Men's World Tennis Tour, el primer escalón del tenis profesional.

Una serie con carga histórica

Además del objetivo deportivo de regresar a la máxima instancia del certamen mundial, el equipo argentino buscará alcanzar su victoria N° 100 en la historia de la Copa Davis (con un récord actual de 99 triunfos y 75 derrotas), justo en la temporada en que se conmemora el 10° aniversario de la histórica coronación de 2016 en Zagreb.

El Estadio Ruca Che, acondicionado con capacidad para unos 3.000 espectadores, lucirá sus tribunas colmadas ya que el público agotó la totalidad de los tickets puestos a la venta en cuestión de minutos. El sorteo oficial que determinará el orden de los partidos se llevará a cabo el viernes 18 de septiembre. La acción comenzará el sábado 19 con los dos encuentros de singles a partir de las 12, y concluirá el domingo 20 desde las 11 con el punto de dobles y los dos singles restantes (el último, en caso de ser necesario).